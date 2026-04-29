مع اقتراب انتهاء هدنة إسرائيل ولبنان.. سي إن إن: نتنياهو يخطط لزيارة واشنطن
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله
جامعة الأزهر: 17 ألف مستفيد من مبادرة دكان الفرحة.. صور
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة
حقيقة وصول خسائر السياحة في مصر إلى 600 مليون دولار يوميًا
وزيرة الداخلية البريطانية: ليس لدينا أدلة بشأن وجود صلة بين منفذ عملية الطعن وإيران
ألمانيا توافق على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 11.6 مليار يورو العام المقبل
وزير العدل: قانون الأسرة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية
المتهم بالتعدي على ابنتي شقيقه بالبحيرة يسلم نفسه لحرس محكمة جنايات دمنهور
رئيس الوزراء يُصدر قرارا بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار
قائمة ضيوف شرف فيلم نصيب تتوسع قبل انتهاء التصوير
كواليس محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في تهمة غسل الأموال
ديني

غير لائق.. خالد الجندي: لا يجوز قول "كسبنا الصلاة على النبي" للتعبير عن الخسارة

أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن سيدنا موسى عليه السلام حين سُئل: من أعلم أهل الأرض؟ أجاب بما لديه من علم، لأنه لم يكن يعلم أن هناك من هو أعلم منه، موضحًا أن كونه كليم الله جعله يجيب وفق ما أُوتي من معرفة، لا على سبيل التعمد أو الخطأ.

خالد الجندي يحذر من استخدام هذه الألفاظ الدينية في غير موضعها

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن مسألة قول "الله أعلم" ليست دائمًا إجابة صحيحة في كل موضع، مستشهدًا بموقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل رجلًا عن شخص، فأجابه: "الله أعلم"، فأنكر عليه، مبينًا أن هذه ليست إجابة عن السؤال، لأن السائل يسأل عما تعلمه أنت، لا عن علم الله.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الإنسان إذا سُئل عن أمر يعلمه، فعليه أن يجيب بعلمه، وإن لم يعلم فليقل "لا أعلم"، مستشهدًا بالمعنى الصحيح: "من قال لا أدري فقد علم"، مؤكدًا أن استخدام "الله أعلم" أحيانًا يكون هروبًا من الإجابة أو سترًا لما يعلمه الإنسان.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن البعض يستخدم العبارات الدينية مثل "إن شاء الله" أو "الحمد لله" أو "الصلاة على النبي" كبدائل للإجابة، وهو ما قد يفرغها من معناها الحقيقي، موضحًا أن هذه الألفاظ لها مواضعها التي تُقال فيها، ولا ينبغي اتخاذها ستارًا للتهرب.

وبيّن الشيخ خالد الجندي أن تكرار هذه العبارات بشكل غير منضبط قد يحولها إلى "لزمات كلامية" لا تعبر عن معناها الشرعي، بل قد تُستخدم أحيانًا في غير موضعها، كالتعبير عن الخسارة بقول "كسبنا الصلاة على النبي"، وهو تعبير غير لائق.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن مثل هذه الاستخدامات لا تُعد كذبًا، لكنها غير صحيحة من حيث الأدب مع الألفاظ الشرعية، خاصة إذا استُخدمت في غير موضعها أو أُريد بها غير معناها.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن الإنسان لا يؤاخذ إذا كان الأمر مجرد عادة كلامية غير مقصودة، لكنه يُنبه إلى ضرورة ضبط اللسان وتعظيم الألفاظ الدينية، وعدم استخدامها في غير موضعها.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن التعامل الصحيح يكون بالصدق والوضوح، إما بالإجابة أو بالتصريح بعدم العلم، مع الحفاظ على مكانة الألفاظ الدينية وعدم توظيفها في غير موضعها.

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

صورة أرشيفية

حجب نتيجة طلاب المدارس غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة

إزالة فورية للتعديات على مساحة 8 أفدنة في العبور الجديدة

سعر الجنيه الذهب

300 جنيه .. هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب بمستهل التعاملات المسائية

مصلحة الضرائب

غدا.. آخر أيام موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية عن 2025

بالصور

سرطان البروستاتا.. علامات تنذر بالخطر

الوذمة الشحمية علامات تكشف الاضطراب الصامت لـ الليبوديما

عمرو يوسف يتصدر التريند بأول حلقتين من الفرنساوي

بعد رفع كفاءتهما.. القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

فيديو

شخصية إلهام وجدي

شكلت شخصيتي.. إلهام وجدي تكشف أسرار رحلتها بين 11 وظيفة وشغف التمثيل

سارة محجوب

سارة محجوب تطرح أولى أغانيها أسامحك ليه

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

المزيد

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

