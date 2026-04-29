قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
22 يوماً قبل الكابوس.. هل تخسر إيران ثروة النفط للأبد؟
أصدقائي هاجموا الفيلم ومنتج طالبني برد العربون.. خيري بشارة يكشف أسرارا جديدة عن كابوريا
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال
عايزة تتجوز.. أخذ تعهد على عائلة فتاة حاولت الانتحار بحسن رعايتها
لبنان يشترط وقفا كاملا لإطلاق النار قبل أي مفاوضات مع إسرائيل
الأعلى للتخطيط الإسرائيلي يصدق على بناء 126 وحدة استيطانية في جنين بالضفة الغربية
وداعا للرجل اللطيف.. ترامب يهدد إيران مستخدما الذكاء الاصطناعي
إخماد حريق اندلع بشركة في الشيخ زايد.. وإجراء عمليات التبريد
ليلة لن تنسى.. ماذا قالت الصحافة العالمية عن ملحمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ؟
إسرائيل: فشل المفاوضات مع إيران يتبعه النظر في الخيار العسكري
2 مليار جنيه لكل شركة .. الحكومة تدعم القطاع السياحي
466 قرارا.. الوزراء يعتمد اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل كان الخضر أعلم من موسى؟.. خالد الجندي يوضح الفرق بين نوعين من العلم

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام تكشف عن معنى عميق في طبيعة العلم وتنوعه، موضحًا أن موسى عليه السلام حين سُئل: من أعلم الناس؟ أجاب بما عنده من علم، فبعثه الله عز وجل إلى الخضر ليعلمه ما لم يكن يعلمه.

وأوضح "الجندي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هذا المعنى تؤكده الآية الكريمة: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾، مشيرًا إلى أن من تمام فضل الله على أنبيائه أنه يعلمهم تعليمًا عمليًا، وليس مجرد تعليم نظري.

خالد الجندي: طلب العلم يحتاج إلى مشقة وسعي وبذل

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الله سبحانه وتعالى لم يُخبر موسى مباشرة، بل جعله يسعى ويتحرك ويأخذ بالأسباب، حيث قال: ﴿لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾، وهو ما يدل على أن طلب العلم يحتاج إلى مشقة وسعي وبذل.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن القصة في ظاهرها تُثبت أن الخضر كان أعلم من موسى في بعض الجوانب، لكن في حقيقتها تُظهر أيضًا أن موسى أعلم من الخضر من زاوية أخرى، متسائلًا: من الذي أُرسل إلى من؟ مبينًا أن الله هو الذي أعلم موسى بالخضر، ولم يُعلم الخضر بـ موسى ابتداءً.

وبيّن الشيخ خالد الجندي أن موسى عليه السلام كان يمثل علم الشريعة وأحكامها، من تحريم القتل وضمان الحقوق وإقامة العدل، بينما كان الخضر يتحرك بوحي خاص وعلم لدني لا يُقاس بالقواعد الظاهرة.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن قول موسى: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ يدل على أنه لم يطلب أصول الدين، بل طلب الفهم العملي والتطبيقي، وهو ما يعكس الفرق بين الرشد كمنهج تطبيقي، وبين العلم الشرعي الذي كان موسى عليه السلام أعلم به.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن هذا يقود إلى أن العلم نوعان: علم مكتسب يُنال بالسعي، وعلم لدني يختص الله به من يشاء من عباده، وهو ما كان عند الخضر عليه السلام.

وأكد الشيخ خالد الجندي على أن هذه المعاني ترجح أن الخضر كان نبيًا، لأن ما صدر عنه كان بوحي من الله، وليس اجتهادًا بشريًا مجردًا.

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قصة سيدنا موسى مع الخضر سيدنا موسى طلب العلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

صورة أرشيفية

حجب نتيجة طلاب المدارس غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة

العد التنازلي بدأ..شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

العد التنازلي بدأ.. شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

ترشيحاتنا

معلم الشرقية

حكاية معلم من الشرقية: استُبعد من الإعارة لفرط كفاءته ثم عاد ليصنع جيلاً من أعلام التعليم في قريته

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة أحذر وضعها في الإيرفراير.. هل الزواج بعد الأربعين فرصة أم مخاطره؟

الجواز بعد سن الأربعين

الجواز بعد الأربعين| فرصة تانية ولا مخاطرة؟.. خبيرة علن نفس تجيب

بالصور

سوء التغذية.. تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

فستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

محافظ الشرقية يُتابع حصاد وتوريد القمح ومشروع تسمين الماشيه بقرية حنا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

فيديو

سارة محجوب

سارة محجوب تطرح أولى أغانيها أسامحك ليه

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

المزيد