من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة
حلف بالطلاق بأنه لن يزور أمه فهل يقع الطلاق؟.. أمين الإفتاء: عليه كفارة
درون مفخخة إسرائيلية تلاحق سيارة وتنفجر بها على طريق بلدة الحنية
بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل
بريطانيا تستدعي السفير الإيراني لديها
ترامب: إيران في "حالة انهيار" وتريد من واشنطن فتح مضيق هرمز
بعد إيقاف محمد هاني .. مفاجأة في مباراة الأهلي بالقمة أمام الزمالك
إلغاء واسع للرحلات | مطارات أوروبا في خطر لسبب صادم
الحق سجل قبل انتهاء المدة .. شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
لكل عضو دوره.. خالد الجندي: الجوارح تشهد على الإنسان يوم القيامة
إصابة 4 أشخاص فى تصادم 3 سيارات بنجع حمادى .. صور
ضربوا بعض في خلاف عائلي .. التحفظ على هالة سرور وشقيقتها وأسرتها
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

لكل عضو دوره.. خالد الجندي: الجوارح تشهد على الإنسان يوم القيامة

الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن آيات القرآن الكريم تحمل دلالات عميقة تتعلق بعلاقة الإنسان بجوارحه، موضحًا أن النصوص تشير إلى أن أعضاء الجسد تتعامل وكأن لكل منها دورًا مستقلًا في الحساب والشهادة.

خالد الجندي يوضح تفسير قول الله “يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور”

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن قوله تعالى “يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور” يكشف عن دقة المراقبة الإلهية، حيث قد تخون العين صاحبها بالنظر إلى ما لا يجوز، بينما يخفي الصدر ما لا يظهر، بما يعكس تعدد أدوار الجوارح في السلوك الإنساني.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن القرآن عرض صورًا متعددة لشهادة الأعضاء يوم القيامة، مثل نطق الجلد وشهادة الأيدي والأرجل، مؤكدًا أن هذه الأمور من الغيب الذي يؤمن به المسلم دون الخوض في كيفيته، مع التسليم بقدرة الله.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن هذه الدلالات تدعو الإنسان إلى “احترام جوارحه”، لأن كل عضو سيكون شاهدًا عليه، سواء في الخير أو الشر، مستشهدًا بآيات تؤكد أن ما تكسبه الأيدي وتفعله الأعضاء محسوب بدقة.

ولفت الشيخ خالد الجندي إلى أن أسلوب القرآن في ذكر بعض الأعضاء بشكل منفصل، مثل قوله تعالى “تبت يدا أبي لهب وتب”، يعكس بلاغة لغوية، حيث يُذكر الجزء ويُراد به الكل، مع إبراز دور هذا الجزء في الفعل.

وبيّن الشيخ خالد الجندي أن هذا الأسلوب ليس غريبًا عن اللغة العربية، بل يُستخدم في الحياة اليومية، كالتعبير عن طلب “يد” الفتاة في الزواج، بينما المقصود هو الشخص بالكامل.

وشدد الشيخ خالد الجندي، على أن تدبر هذه المعاني يعمّق فهم الإنسان للقرآن، ويزيد وعيه بمسؤوليته عن كل تصرف يصدر عن جوارحه، داعيًا إلى الالتزام بما يرضي الله في السر والعلن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتفقد أعمال حفر محطة الأهرامات بالخط الرابع للمترو.. ويوجه بسرعة الإنجاز لخدمة 2 مليون راكب يومياً

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي : الجيش دمر بنية تحتية لحزب الله في القنطرة

إيران وأمريكا

محمد طلحة محمود: أزمة ثقة بين واشنطن وطهران.. وإنهاء البرنامج النووي السلمي خيار غير عملي

اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المستشار بكلية القادة والأركان

خبير عسكري: الحرب الإيرانية الأمريكية لم تعد قادرة على الحسم عسكريًا أو دبلوماسيًا

طريقة عمل برجر شاورما .. بطعم غني وقوام مثالي

أعراض الرحم ذو القرنين.. وهل يؤثر على الحمل؟

إقبال غير مسبوق على عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير .. صور

التهاب الزائدة الدودية.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد