إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

أصيب 3 عمال زراعيين، منذ قليل، بحروق متفرقة، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل استراحة عمال بمزرعة في منطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول عدد من العمال المصابين بحروق إلى مستشفى الفرافرة المركزي، عقب وقوع حادث داخل إحدى المزارع.

وكشفت المعاينة الأولية أن انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل استراحة العمال أسفر عن إصابة كل من: محمود. إ. ع، 27 عامًا، ومحمد. ب. أ، 31 عامًا، وأحمد. م. ع، 41 عامًا، وجميعهم يعملون عمالًا زراعيين.

وأصيب العمال الثلاثة بحروق متفرقة من الدرجة الأولى في الوجه والذراعين، نتيجة الانفجار المفاجئ داخل الاستراحة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.