قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: عقدي انتهى منذ فبراير.. وأواصل العمل ثقة في الشعب المصري
رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟
أجبره على تغيير مركزه.. الإعلام العالمي يتغنى بتألق محمد هاني أمام دوكو
ردي داخل الملعب.. محمد هاني يعلق على الانتقادات قبل مباراة بلجيكا
حفيظ دراجي يشيد بأداء منتخب مصر أمام بلجيكا: حضر للمنافسة وليس للمشاركة
كأس العالم 2026.. السعودية تتقدم على أوروجواي بهدف في الشوط الأول
شخصية مميزة.. ماذا قال كاف عن أداء منتخب مصر أمام بلجيكا بالمونديال؟
دعاء العام الهجري الجديد 1448.. أفضل الأدعية المستحبة لطلب الرزق واستقبال السنة
تحرشوا بابنتي .. فنانة شهيرة تحرر محضرًا ضد 7 شباب أثناء تصوير عمل فني
بقرار حكومي.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام وتفاصيل الزيادة الجديدة 2026
في عيد ميلاده.. محمد صلاح يواصل صناعة التاريخ بكأس العالم 2026
حالات تحكيمية مثيرة.. هل استحق زيزو ركلة جزاء أمام بلجيكا ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد هاني يدخل قائمة الأهداف العكسية في تاريخ مصر بالمونديال

محمد هانى
محمد هانى

نجح منتخب بلجيكا في إدراك التعادل أمام منتخب مصر خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مصر تتقدم في الشوط الأول

دخل المنتخب المصري المباراة بثقة كبيرة ونجح في فرض أسلوبه خلال الشوط الأول، ليترجم أفضليته بهدف رائع سجله إمام عاشور، مانحًا الفراعنة التقدم ومستغلًا البداية القوية للفريق أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

هدف عكسي يعيد بلجيكا للمباراة

في الشوط الثاني، كثف المنتخب البلجيكي ضغطه بحثًا عن هدف التعادل، حتى جاءت الدقيقة 66 التي شهدت تحولًا في مجريات اللقاء. وأرسل البلجيكيون عرضية خطيرة من الجهة اليمنى باتجاه المهاجم البديل روميلو لوكاكو، ليتدخل محمد هاني في محاولة لإبعاد الكرة، إلا أنها غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس مصطفى شوبير، ليُحتسب الهدف لصالح بلجيكا كهدف عكسي.

بهذا الهدف، أصبح محمد هاني ثاني لاعب مصري يسجل هدفًا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده خلال منافسات كأس العالم، بعد أحمد فتحي الذي سجل هدفًا عكسيًا في مواجهة روسيا خلال بطولة كأس العالم 2018، وهي المباراة التي انتهت آنذاك بفوز المنتخب الروسي بنتيجة 3-1.

ترقب لمواصلة منافسات المجموعة السابعة

أسفر التعادل عن حصول كل من مصر وبلجيكا على أول نقطة في مشوارهما بالمجموعة السابعة، بينما تتجه الأنظار إلى المواجهة الأخرى في المجموعة، والتي تجمع بين إيران ونيوزيلندا، لاستكمال مباريات الجولة الافتتاحية وتحديد ملامح المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

منتخب مصر محمد هانى كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

مباراة مصر وبلجيكا

مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات

قطع المياه

لمدة 16 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق بمحافظة الجيزة مساء الجمعة

ترشيحاتنا

محمود فايز

محمود فايز: منتخب مصر خسر نقطتين أمام بلجيكا.. والأداء كان عظيمًا

منتخب مصر

إسلام صادق: منتخب مصر فرّط في الفوز على بلجيكا.. واستبدال صلاح الخطأ الوحيد

إبراهيم سعيد

بداية مبشرة.. إبراهيم سعيد يشيد بأداء منتخب مصر بعد التعادل مع بلجيكا

بالصور

تونر ماء الورد و القرنفل لبشرة نضرة

تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة

أفضل نظام غذائي لمرضى السكري من النوع الأول.. أطعمة تحافظ على استقرار السكر وتحمي الجسم

افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

تغيرات في البشرة والصحة والخصوبة.. ماذا يحدث عند تناول السمن البلدي باللبن صباحا

السمن البلدي
السمن البلدي
السمن البلدي

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد