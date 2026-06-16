محمد هاني يدخل قائمة الأهداف العكسية في تاريخ مصر بالمونديال

نجح منتخب بلجيكا في إدراك التعادل أمام منتخب مصر خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مصر تتقدم في الشوط الأول

دخل المنتخب المصري المباراة بثقة كبيرة ونجح في فرض أسلوبه خلال الشوط الأول، ليترجم أفضليته بهدف رائع سجله إمام عاشور، مانحًا الفراعنة التقدم ومستغلًا البداية القوية للفريق أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

هدف عكسي يعيد بلجيكا للمباراة

في الشوط الثاني، كثف المنتخب البلجيكي ضغطه بحثًا عن هدف التعادل، حتى جاءت الدقيقة 66 التي شهدت تحولًا في مجريات اللقاء. وأرسل البلجيكيون عرضية خطيرة من الجهة اليمنى باتجاه المهاجم البديل روميلو لوكاكو، ليتدخل محمد هاني في محاولة لإبعاد الكرة، إلا أنها غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس مصطفى شوبير، ليُحتسب الهدف لصالح بلجيكا كهدف عكسي.

بهذا الهدف، أصبح محمد هاني ثاني لاعب مصري يسجل هدفًا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده خلال منافسات كأس العالم، بعد أحمد فتحي الذي سجل هدفًا عكسيًا في مواجهة روسيا خلال بطولة كأس العالم 2018، وهي المباراة التي انتهت آنذاك بفوز المنتخب الروسي بنتيجة 3-1.

ترقب لمواصلة منافسات المجموعة السابعة

أسفر التعادل عن حصول كل من مصر وبلجيكا على أول نقطة في مشوارهما بالمجموعة السابعة، بينما تتجه الأنظار إلى المواجهة الأخرى في المجموعة، والتي تجمع بين إيران ونيوزيلندا، لاستكمال مباريات الجولة الافتتاحية وتحديد ملامح المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي من البطولة.