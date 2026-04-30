مريض نفسيا.. القبض على المتهم بالتعدي على طفل بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفل بالضرب وإحداث إصابته حال إستقلاله دراجة هوائية بأحد الشوارع بسوهاج.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة)، وبمواجهته تبين أنه يهذى بعبارات غير مفهومة، وبإستدعاء أهليته حضر شقيقه وقرر بأنه يعانى من أمراض نفسية وقدم ما يفيد بذلك.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع المذكور بإحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج اللازم.





