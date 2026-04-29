إنهاء حياة شاب بعد اعتراضه على سلوك غير لائق أمام منزله.. وجيرانه: اسمه محفور في قلوبنا

شهدت منطقة إبيس الثانية بمحافظة الإسكندرية حادثا مأساويا أودى بحياة شاب يدعى عامر وحيد عفيفي، وذلك عقب موقف إنساني حاول خلاله الاعتراض على سلوك غير أخلاقي حدث بالقرب من منزله.

وبحسب ما أفادت به التحريات الأولية، فقد لاحظ الشاب وجود شاب وفتاة في سلوك غير لائق أمام منزله، فاقترب منهما وطلب بهدوء وبأسلوب مهذب التوقف عن هذا الفعل، مؤكدا أن هذا التصرف غير مقبول في مكان عام وسكني.

إلا أن الموقف تطور بشكل مفاجئ وسريع، حيث نشب خلاف بينه وبين أحد الأطراف، انتهى باعتداء عنيف باستخدام أداة حادة، ما تسبب في إصابته بإصابة بالغة في الرأس أدت إلى نزيف داخلي بالمخ، وفارق الحياة على إثرها في الحال أو بعد وقت قصير من الحادث.

الضحية وسيرته

ويعرف الشاب عامر بين أهالي منطقته بحسن الخلق والسيرة الطيبة والالتزام، حيث كان مثالا للشاب الهادئ المحترم، بحسب شهادات من محيطه الاجتماعي.

وأثار الحادث حالة من الحزن والاستياء بين الأهالي، لما اعتبروه فقدانا لشاب كان يحاول الدفاع عن القيم العامة بأسلوب سلمي.

وفي هذا الصدد، قالت وفاء أبو زيد، أحد معارف الضحية: "ربنا يرحمك يا عامر.. ويلهم أسرته وأهله الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم، المجرم ضربه على راسه وتوفي فورا".

وأضافت أبو زيد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "كان عامر معروف بيننا بالأدب والاحترام، وسمعته طيبة بين جيرانه وأهل منطقته".

وتابعت: "كان حسن الخلق، طيب المعاملة، ولا يتأخر عن مساعدة أي شخص يحتاجه، واسمه موجود في قلوبنا جميعا لما تركه من أثر طيب وسيرة محترمة بين الناس.. وإن شاءالله اللي قتله ياخد جزاءه".

تطورات التحقيق

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث بالكامل.

والجدير بالذكر، أن تحولت لحظة اعتراض بسيطة على سلوك غير لائق إلى مأساة إنسانية أليمة، لتعيد طرح تساؤلات مؤلمة حول حدود العنف في المجتمع، وكيف يمكن لكلمة أو موقف عابر أن ينتهي بفقدان حياة إنسان.