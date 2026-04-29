جريمة تهز الشرقية| العثور على زوجين مقتوليــن بطعنات داخل منزلهما بالزقازيق وشهادة جار تكشف خيوطًا جديدة في لغز الحادث وتفتح أبواب الغموض

في واقعة مأساوية ألقت بظلالها الثقيلة على محافظة الشرقية، استيقظ أهالي مركز الزقازيق على خبر صادم، بعدما تم العثور على جثتي زوجين داخل منزلهما في ظروف غامضة، وسط حالة من الذهول والحزن خيّمت على القرية بأكملها. الحادث لم يكن مجرد واقعة جنائية عابرة، بل تحوّل إلى لغز يشغل الرأي العام المحلي، مع تزايد التساؤلات حول ملابسات الجريمة وهوية مرتكبيها.

تفاصيل الواقعة.. بلاغ أمني وتحرك عاجل

تعود بداية القصة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين داخل منزل بعزبة المخزنجي التابعة لقرية الشوبك بمركز الزقازيق. وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط المنزل، وبدأت أعمال الفحص والمعاينة الأولية.

وكشفت المعاينة عن العثور على جثمان سيدة تُدعى "هـ.أ" تبلغ من العمر 45 عامًا، وزوجها، وقد فارقا الحياة داخل منزلهما، فيما تبين وجود طعنات متفرقة في أنحاء جسديهما، ما يشير إلى تعرضهما لاعتداء عنيف أودى بحياتهما في الحال.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية، إلى جانب فحص مسرح الجريمة بدقة.

شهادة جار.. حزن وصدمة في كلمات بسيطة

وفي محاولة لفهم خلفية الضحيتين، أدلى أحد الجيران بشهادة مؤثرة تعكس حالة الصدمة التي يعيشها سكان المنطقة. وقال في تصريحات خاصة ل “صدي البلد” : "أنا جارهم فعلاً، بس وقت الحادثة كنت في الشغل ورجعت متأخر بالليل، فما شفتش حاجة بعيني. كل اللي نعرفه سمعناه من الناس، وفيه كلام كتير وإشاعات."

وأضاف الجار بنبرة يغلب عليها الحزن: "بصراحة كانوا ناس محترمين جدًا، ومحدش كان بيسمع لهم صوت، عمرهم ما سببوا مشكلة لحد. اللي حصل لهم غدر، وربنا يظهر الحق ويرحمهم."

وتابع حديثه كاشفًا بعض التفاصيل عن حياة الأسرة: "الراجل كان حاله كويس وعنده بيته، وكان شغال في السعودية، وعنده أربعة أولاد: ولدين كبار وبنتين صغيرين. واللي اكتشف الواقعة كان أحد أبنائهم."

واختتم الجار حديثه بالدعاء: “لحد دلوقتي محدش عارف مين اللي عمل كده، وربنا ينتقم من اللي كان السبب. حسبي الله ونعم الوكيل.”

تحقيقات مكثفة.. سباق مع الزمن لكشف الغموض

في ظل الغموض الذي يحيط بالواقعة، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الجريمة، حيث يجري فريق البحث الجنائي تحريات موسعة، تشمل سماع أقوال الشهود، وفحص علاقات المجني عليهما، إلى جانب محاولة تتبع أي خيوط قد تقود إلى الجناة.

كما تعمل الجهات المعنية على تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، حال توافرها، في محاولة لرصد أي تحركات مشبوهة قد تكون وقعت قبل أو أثناء ارتكاب الجريمة.

ورغم مرور ساعات على وقوع الحادث، لا تزال الصورة غير مكتملة، في ظل تضارب الأقاويل وانتشار الشائعات بين الأهالي، وهو ما يزيد من حالة الترقب والقلق داخل القرية.

قرية حزينة تنتظر العدالة

خيم الحزن على عزبة المخزنجي، حيث تحولت شوارعها الهادئة إلى مسرح للهمسات والتساؤلات، بعد أن فقدت أسرة بأكملها عائلها وأمها في لحظة مأساوية.

الجريمة تركت أثرًا عميقًا في نفوس الأهالي، خاصة مع ما عُرف عن الضحيتين من سيرة طيبة وهدوء، وهو ما زاد من صدمة الجميع، ودفعهم للمطالبة بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

تبقى هذه الواقعة واحدة من الجرائم الغامضة التي تعكس قسوة بعض الأحداث التي قد تضرب المجتمعات الآمنة دون سابق إنذار. وبين حزن الأهالي وترقبهم، تظل الأنظار معلقة بنتائج التحقيقات، أملًا في كشف الحقيقة كاملة، وإنهاء حالة الغموض التي تخيم على القرية، لتعود الطمأنينة إلى نفوس سكانها من جديد.