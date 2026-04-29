35 طعنة ونحر العنق.. سقوط المتهم بإنهاء حياة زوجته وصغيرته في المنيب

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على المتهم بقتل زوجته وابنته في منطقة المنيب بعد قرابة أسبوع من ارتكابه الجريمة وهروبه.

واعترف المتهم بتمزيق جسد زوجته بأكثر من ٣٥ طعنة ونحر عنقها ثم قتل ابنته البالغة من العمر ٨ سنوات فور عودتها من الدرس وجلس بجوار جثتيهما عدة ساعات يحاول إنهاء حياته وعندما فشل فر هاربا تاركا جثتيهما.

وتجرى الآن مناقشة المتهم للوقوف على دوافع ارتكابه الجريمة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثتي سيدة وابنتها داخل شقة بمنطقة المنيب وأشارت أصابع الاتهام إلى الزوج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أهالي منطقة المنيب بانبعاث رائحة كريهة من شقة بشارع متولي الشعراوي، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص العثور على جثتي سيدة وابنتها.

فور اخطار اللواء محمد مجدي ابو شميلة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بتشكيل فريق بحث وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

وترجح التحريات الأولية ارتكاب الزوج للجريمة حيث افاد بعض الجيران باختفاءه منذ حوالي يومين ولم تظهر الزوجة من يومها وعندما انبعثت رائحة كريهة من الشقة انتابهم الشك في الأمر ما دفعهم لإبلاغ الشرطة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.