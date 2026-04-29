إخماد حريقين في منزل وشقة بكرداسة والمريوطية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريقين اندلعا داخل منزل بمنطقة كرداسة، وشقة سكنية بمنطقة المريوطية، دون وقوع أي إصابات، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعتين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغين منفصلين من الأهالي يفيدان بنشوب حريق داخل منزل بكرداسة، وآخر داخل شقة سكنية بالمريوطية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقعَي الحريقين، وتمت السيطرة عليهما ومنع امتدادهما إلى العقارات المجاورة.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة الاستماع إلى أقوال شهود العيان وقاطني العقارين، للوقوف على ملابسات وأسباب اندلاع الحريقين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.