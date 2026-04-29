بعد قليل.. محاكمة عصابة الأوكران في قضية تحويل فيلا بأكتوبر لمصنع مخدرات

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة باسم عصابة “إيفان الأوكرانية”، والمتهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تصنيع مادة السودوإفيدرين واستخلاصها من عقار الديكانست داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر؛ وذلك تمهيدًا لتهريبها إلى خارج البلاد، خاصة إلى إيطاليا، مع استخدام العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين في تحويل الأموال بين عناصر التشكيل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 12504 لسنة 2025 جنايات أول أكتوبر، المقيدة برقم 3839 لسنة 2025 كلى أكتوبر أن المتهمين "ايفان هوتسولياك"، و "ايفينى ميخانيليك"، و "أولجا تشيبكالينكو"، و " عبد الله بيت دايف"، و "فيكتر كستا كيستى"، و " ميرون بايباك "، و " انستازيا باشيكو"، و"محمود محمد"، ألّفوا و أداروا تشكيلاً عصابيًا غرضه الاتجار فى المواد المخدرة، حيث تولى المتهم الأول إدارة التشكيل وتوزيع الأدوار، متقمصاً دور الزعامة عبر إبرام الصفقات مع كبار جالبى ومهربي المواد المخدرة لترويجها خارج البلاد، وتوفير المواد المخدرة لباقى عناصر التشكيل لمزاولة نشاطهم الآثم، وذلك في 22 أبريل 2025 بنطاق أكتوبر بالجيزة.

وأوضحت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى أن المتهمين صنعوا وصدروا جواهر وعقاقير مخدرة "الفينيثيل أمين"، من وإلى داخل وخارج جمهورية مصر العربية دون ترخيص كتابى من الجهات الإدارية المختصة، و حازوا و أحرزوا جواهر وعقاقير مخدرة من ذات النوع بقصد الاتجار، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستمعت النيابة العامة لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى، الذي أكد في شهادته بأن ورد إليه بلاغ بوجود حريق بإحدى العقارات في نطاق مدينة السادس من أكتوبر، و تبين عقب إخماد الحريق وجود كمية كبيرة من مسحوق وأقراص جوهر "الفينيثيل أمين" ومعدات وأدوات تستخدم فى تصنيع ذات الجوهر المخدر.