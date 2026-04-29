قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض: الانتهاء من إدارة وتشغيل 15 مجزرا مطورا بمعرفة شركات القطاع الخاص في المحافظات
وزيرة الجيوش الفرنسية: وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط لا يزال هشًا للغاية
كيف أتوب من تعاطي المخدرات؟.. احذر خطأ شائعا يحرمك القبول فتموت عاصيا
من العاشر إلى أفريقيا.. 300 مليون مستهلك ينتظرون المنتجات الجلدية المصرية
سعر كيلو الأرز والمكرونة يتراجع في الأسواق اليوم .. وتراجع أسعار أكثر من 6 سلع أساسية
الذهب في منطقة الحيرة.. خبير يكشف سيناريوهات الصعود إلى 5000 دولار أو الهبوط الحاد
الملك تشارلز: لولا بريطانيا لكانت الولايات المتحدة تتحدث الفرنسية
حوار خاص| الزراعة: تراجع أسعار الخضروات والطماطم واستقرار سوق اللحوم.. وزيادة تاريخية في مساحات القمح
الطقس اليوم .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
الولايات المتحدة تصدر جوازات سفر عليها صورة ترامب وتوقيعه
البطيخ فيه علامات بيضاء.. نصائح عاجلة للمواطنين قبل التناول
إيران تطالب مجلس الأمن بالضغط على واشنطن للإفراج عن سفنها المحتجزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بعد قليل.. محاكمة عصابة الأوكران في قضية تحويل فيلا بأكتوبر لمصنع مخدرات

ندى سويفى

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة باسم عصابة “إيفان الأوكرانية”، والمتهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تصنيع مادة السودوإفيدرين واستخلاصها من عقار الديكانست داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر؛ وذلك تمهيدًا لتهريبها إلى خارج البلاد، خاصة إلى إيطاليا، مع استخدام العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين في تحويل الأموال بين عناصر التشكيل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 12504 لسنة 2025 جنايات أول أكتوبر، المقيدة برقم 3839 لسنة 2025 كلى أكتوبر أن المتهمين "ايفان هوتسولياك"، و "ايفينى ميخانيليك"، و "أولجا تشيبكالينكو"، و " عبد الله بيت دايف"، و "فيكتر كستا كيستى"، و " ميرون بايباك "، و " انستازيا باشيكو"، و"محمود محمد"، ألّفوا و أداروا تشكيلاً عصابيًا غرضه الاتجار فى المواد المخدرة، حيث تولى المتهم الأول إدارة التشكيل وتوزيع الأدوار، متقمصاً دور الزعامة عبر إبرام الصفقات مع كبار جالبى ومهربي المواد المخدرة لترويجها خارج البلاد، وتوفير المواد المخدرة لباقى عناصر التشكيل لمزاولة نشاطهم الآثم، وذلك في 22 أبريل 2025 بنطاق أكتوبر بالجيزة. 

وأوضحت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى أن المتهمين صنعوا وصدروا جواهر وعقاقير مخدرة "الفينيثيل أمين"، من وإلى داخل وخارج جمهورية مصر العربية دون ترخيص كتابى من الجهات الإدارية المختصة، و حازوا و أحرزوا جواهر وعقاقير مخدرة من ذات النوع بقصد الاتجار، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستمعت النيابة العامة لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى، الذي أكد في شهادته بأن ورد إليه بلاغ بوجود حريق بإحدى العقارات في نطاق مدينة السادس من أكتوبر، و تبين عقب إخماد الحريق وجود كمية كبيرة من مسحوق وأقراص جوهر "الفينيثيل أمين" ومعدات وأدوات تستخدم فى تصنيع ذات الجوهر المخدر.

النيابة العامة أكتوبر عصابة “إيفان الأوكرانية فيلا بمدينة 6 أكتوبر محكمة جنايات الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

