5 مايو.. محاكمة شاليمار شربتلي وسماح السعيد في سب هالة صدقي

حددت محكمة الجنح الاقتصادية جلسة ٥ مايو المقبل لمحاكمة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي و الإعلامية سماح السعيد بتهمة سب وقذف الفنانة هالة صدقي في بودكاست.

ترجع وقائع الدعوى حين قدم المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي بلاغ الي النائب العام يتهم فيه كل من شاليمار شربتلي بقيامها بسب وقذف موكلته اثناء ظهورها على السوشيال ميديا في بودكاست مع الإعلامية سماح السعيد وقدم فلاشة وحوافظ مستندات تدل علي صحة بلاغه

وقيد برقم ٨٢٦٦٧ عرائض مكتب النائب العام، و أحال النائب العام ذلك البلاغ الى نيابة شمال الجيزة الكلية التي تولت التحقيق، وأرسلت حلقة البودكاست إلي مباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات قسم المساعدات الفنية

و ورد التقرير الفني أن الحساب المنشور عليه تلك الحلقة تبين حصوله علي علامة التوثيق الزرقاء والتي يتم الحصول عليها بالرقم القومي الخاص بصاحب الحساب وصاحب الحساب تدعى شاليمار شربتلي والثابت بياناتها كاملة ورقم جواز السفر المملوك لها وان المتهمة الثانية قامت بتشره بحسابها المسمى ( الإعلامية سماح السعيد ).

واستمعت النيابة العامة لاقوال الشاكية هالة صدقي واستجوبت دفاع المتهمة الاولي والذي انكر الاتهام وقرر ان موكلته لم تكن تقصد هالة صدقي، ومن جانبها اتهمت النيابة العامة شاليمار شربتلي و سماح السعيد أنهما قذفا الفنانة هالة صدقي، بأن أسندا إليها علناً، من خلال الحسابين الخاصين بهما علي موقع التواصل الإجتماعي ( فيسبوك ) ، واقعة محددة لو صحت لأوجبت احتقارها لدي أهل وطنها ومعاقبتها قانوناً، إذ نسبا إليها سلوكاً ماساً بعرضها و خدشاً لسمعتها.

كما اتهمتهما بسب هالة صدقي، بأن وجها إليها علناً من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الخاص بهما ( فيسبوك ) ، ألفاظاً وعبارات ثابتة بالأوراق من شأنها خدش شرفها واعتبارها، وقيدت الجنحة برقم ٤ لسنة ٢٠٢٦ جنح إقتصادية العجوزة والمقيدة برقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٦ إقتصادية شمال الجيزة وقدمتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية وتحدد لنظرها جلسة ٣٠ مارس الماضي وحضر شريف حافظ محامي هالة صدقي وادعى مدنياً بمبلغ خمسمائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وأجلتها المحكمة لجلسة ٢٨ إبريل للإعلان بالدعوى المدنية وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الجنحة للدائرة الرابعة جنح اقتصادية للاختصاص وحددت لنظرها جلسة ٥ مايو المقبل.