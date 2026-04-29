محاكمة 23 متهما بخلية لجان العمل النوعي.. اليوم

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، للمرافعة في محاكمة 23 متهما بخلية لجان العمل النوعي، في القضية رقم 11801 لسنة 2024، جنايات دار السلام.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 2014 وحتي 4 يونيو 2021، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، في تحقيق أهدافها، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس والثامن والخامس عشر مد الجماعة بمعونات مادية وأموال وأسلحة، ووجه للمتهم السابع عشر حيازة مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات، ووجه للمتهم الخامس عشر وأخرين اتهامات بحيازة أسلحة نارية.