قبل شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية
وفاة إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق
الرئيس السيسي: الأخوة والمحبة بين أبناء مصر حصن منيع للحفاظ على الوطن
الرئيس السيسي: النسيج الوطني الواحد دعامة بناء مستقبل يحقق أمال المصريين
الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس الثاني وأقباط مصر بالخارج بـ عيد القيامة
من غير حكام ولا حظ.. الغندور يتغنى بفوز الزمالك على شباب بلوزداد
خلال مفاوضات إسلام أباد.. الوفد الإيراني يصطحب حقائب طلاب مدرسة ميناب الذين استشهدوا بالقصف الأمريكي
رغم الهدنة..البنك الدولي : الحرب في الشرق الأوسط تهدد الاقتصاد العالمي
محللون : الحرب في إيران تدفع سوق النفط نحو عجز في الإمدادات
الأسواق تستقبل شم النسيم.. تعرف على أسعار الفسيخ والرنجة اليوم
حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين
نقص الوقود بسبب الحرب الإيرانية يهدد محصول الأرز أهم غذاء في آسيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام 5 عاملين بشركة قطاع عام بالتربح تكشف مفاجآت عديدة

النيابة الإدارية
إسلام دياب

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، بعد تلقي بلاغ شركة قطاع عام في مجال الإنشاءات بشأن الواقعة، عن استغلال المتهمين الخمسة جميعًا – كلٍ فيما يخصه وخلال فترة عمله - لأعمال وظائفهم في الحصول على ربح لأنفسهم ولغيرهم دون وجه حق، والإضرار بأموال جهة عملهم، وتسهيل الاستيلاء عليها؛ إذ اتفقوا فيما بينهم على تأسيس شركات توريد تحمل أسماء ذويهم، دون أن يكون لها مقار فعلية، واتخاذهم عناوين صورية لتلك الشركات، بُغيَة التحايل على القانون والدخول في المناقصات التي تطرحها الإدارات المختلفة بجهة عملهم؛ مما مكنهم من الحصول على أوامر توريد بأسعار تزيد عن الأسعار السائدة في السوق لصالح تلك الشركات، وامتنعوا عن الإفصاح عن علاقات المصاهرة التي تربطهم بالقائمين على تلك الشركات، وقاموا بتغيير أسماء تلك الشركات بسجل الموردين الخاص بجهة عملهم على نحو يصعب معه تتبعها.

كما تبين من التحقيقات ثبوت قيام المتهم الأول بالعمل كمفوض عن بعض الشركات المشار إليها في التعامل مع جهة عمله وتقديم عروض أسعار لبعض المشروعات، رغم كونه من العاملين بها، بالمخالفة للحظر المفروض عليه قانونًا.

وأن المتهم الخامس – منفردًا – قام بتجزئة فواتير الشراء النقدي الصادرة من جهة عمله لتلك الشركات، بقصد التحايل على الحد الأقصى المقرر للشراء النقدي وفقًا للقواعد المالية المنظمة لهذا الشأن.

وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.

كما أمرت النيابة بالآتي: 

فتح تحقيق مستقل لفحص عمليات التوريد والمناقصات التي أجرتها جهة عمل المتهمين بفروق أسعار بالزيادة عن سعر السوق السائد آنذاك؛ للوقوف على مدى وجود مخالفات أو أضرار مالية لحقت بالمال العام وتحديد المسئولين عنها.

إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.

من جانبها، أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 من العاملين السابقين والحاليين بإدارة المشروعات بإحدى شركات القطاع العام العاملة في مجال الإنشاءات للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية استغلالهم لأعمال وظائفهم في الحصول على ربح لأنفسهم ولغيرهم دون وجه حق، والإضرار بأموال جهة عملهم، وتسهيل الاستيلاء عليها.

شملت قائمة الاتهام: مُسَجّل بيانات بالشركة، بالإضافة إلى أربعة من العاملين السابقين بها وهم أخصائي بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، ومندوب تشهيلات.

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

الاستيقاظ لصلاة الفجر

من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

إبراهيم عبد الجواد يطمئن جماهير الزمالك على بيزيرا بعد إصابته

وزارة الداخلية

لدواعٍ أمنية.. حرمان فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها

النيابة الإدارية

إحالة 5 عاملين بإدارة مشروعات شركة قطاع عام في مجال الإنشاءات للمحاكمة.. لهذا السبب

بالصور

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد