5 مهام.. تعرف على اختصاصات وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية

ينشر موقع صدى البلد خلال هذا التقرير أبرز اختصاصات ومهام وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية ودورها في فحص الشكاوى والتحقيق في المخالفات، بما يدعم بيئة استثمارية قائمة على الشفافية وسيادة القانون.

1. الفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

2. التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.

3. متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخي في تنفيذها.

4. التحقيق في وقائع الامتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.

5. عرض نتائج التحقيقات مرفقاً بها مذكرة بالرأي علي رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.