ورشة عمل بالنيابة الإدارية حول الإشكاليات العملية في تحقيق قضايا قطاع التعليم

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الاثنين، فعاليات ورشة العمل المتخصصة حول “الإشكاليات العملية في تحقيق قضايا قطاع التعليم”.

أقيمت ورشة العمل تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وجرى عقدها يومي 15 و16 مارس الجاري، بمشاركة 20 من أعضاء النيابة الإدارية من نيابات التعليم المختلفة بالقاهرة الكبرى، من درجة معاون نيابة إلى وكيل نيابة، وذلك بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وقد استهلت الفعاليات بكلمةٍ ترحيبية ألقاها المستشار الدكتور أيمن نبيل رئيس مركز التدريب القضائي، نقل خلالها خالص تحيات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة للمشاركين، مؤكدًا أهمية تعزيز مهاراتهم في مجال التحقيق والتصرف وذلك من خلال الحرص على المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات عملهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح مدير المركز أن هذه الورشة التدريبية تستهدف استعراض أبرز المخالفات والإشكاليات والمبادئ القضائية المستقر عليها في قطاع التعليم، إلى جانب تناول التحقيق في قضايا التزوير، وذلك من خلال تطبيقات عملية تسهم في تنمية الخبرات العملية للمشاركين.

وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي:

"أهم المخالفات في قطاع التعليم – تطبيق عملي"، وألقاها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين بمركز التدريب القضائي.

"أهم المبادئ القضائية المستقر عليها في مجال التعليم"، وألقاها المستشار محمد الشناوي، بمكتب فني أول القاهرة.

"أهم الإشكاليات في التحقيق في حوادث سرقة المدارس – تطبيق عملي"، وألقاها المستشار الدكتور حسان هاشم بمركز التدريب القضائي.

"التحقيق في قضايا التزوير – تطبيق عملي"، وألقتها المستشارة نهى أسامة بالتفتيش القضائي.

وفي ختام الفعاليات تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي.