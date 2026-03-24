النيابة الإدارية تعاين حادث سقوط طفل في موقع حفر تحت الإنشاء بأسيوط الجديدة | صور

قام المستشار محمد البطران مدير النيابة الإدارية بأسيوط الجديدة، بتكليف فريقٍ من أعضاء النيابة ضم كلاً من المستشار عمرو علي، والمستشار محمد سيد، وهناء محمد وكيل أول النيابة، وإسراء محمد وكيل النيابة، بالانتقال لإجراء معاينةٍ لموقع حادث سقوط طفل في موقع حفر تحت الإنشاء بمدينة الرحاب، وبرفقتهم لجنة فنية متخصصة من مديرية الإسكان بأسيوط.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد عبر عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي اليوم، بشأن حادث مصرع طفل إثر سقوطه في موقع حفر تحت الإنشاء بمدينة الرحاب التابعة لمدينة أسيوط الجديدة، مساء أمس الاثنين الموافق ٢٣ مارس الجاري.

وتبين من المعاينة أن الموقع عبارة عن أعمال حفر لوضع أساسات مركز تجاري تحت الإنشاء بعمق حوالي أربعة أمتار، و ممتلئ جزئيًا بمياه غير معلومة المصدر بعمق حوالي متر ونصف، دون وجود أي إجراءات احترازية لضمان سلامة المارة، وبجواره مدرسة تعليم أساسي ومخبز وعمارات سكنية.



واستمع فريق النيابة لأقوال عددٍ من شهود العيان، وعقب الانتهاء من المعاينة، قررت النيابة الآتي:

١) طلب ملف الترخيص الخاص بمشروع إنشاء المركز التجاري محل الحادث.

٢) إعادة طلب اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان بأسيوط.

٣) استدعاء المختصين بجهاز تنمية أسيوط الجديدة وجاري استكمال التحقيقات.