قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر بالمدارس|وزير التعليم: هدفنا حماية الطلاب
تعطيل الدراسة في المدارس لمدة يومين .. وزير التعليم: الإجازة للطلاب والمعلمين
عباس شراقي لـ صدى البلد: شمال مصر على موعد مع أمطار وبرودة غير معتادة
لغز تحت التلال.. نفق غامض يغلق بأحجار عملاقة تحير العلماء
الاحتلال يضع قيودًا على الإمدادات بغزة.. تُنذر بكارثة صحية
البترول: الكشف الجديد للغاز في الصحراء الغربية يضيف 26 مليون قدم مكعب يوميا
موجة غير مستقرة تضرب البلاد غدا .. تحذيرات من رياح شديدة وثلوج
رابطة الأندية تقرر إجراء تعديلات في جدول الدوري المصري
مخلفات حول السور من الخارج.. تفاصيل حريق سوق الجملة
بعد تحذيرات الطقس خلال الساعات المقبلة.. نصائح هامة لقائدى المركبات
قبل الإعلان عنه| هل يصل الحد الأدنى للأجور لـ 10 آلاف جنيه؟.. قوى عاملة البرلمان تجيب
الرئيس الألماني: الحرب على إيران خطأ سياسي كارثي ومخالفة للقانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة الإدارية تعاين حادث سقوط طفل في موقع حفر تحت الإنشاء بأسيوط الجديدة | صور

النيابة الإدارية تعاين حادث سقوط طفل في موقع حفر
النيابة الإدارية تعاين حادث سقوط طفل في موقع حفر
إسلام دياب

قام المستشار محمد البطران مدير النيابة الإدارية بأسيوط الجديدة، بتكليف فريقٍ من أعضاء النيابة ضم كلاً من المستشار عمرو علي، والمستشار محمد سيد، وهناء محمد وكيل أول النيابة، وإسراء محمد وكيل النيابة، بالانتقال لإجراء معاينةٍ لموقع حادث سقوط طفل في موقع حفر تحت الإنشاء بمدينة الرحاب، وبرفقتهم لجنة فنية متخصصة من مديرية الإسكان بأسيوط.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد عبر عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي اليوم، بشأن حادث مصرع طفل إثر سقوطه في موقع حفر تحت الإنشاء بمدينة الرحاب التابعة لمدينة أسيوط الجديدة، مساء أمس الاثنين الموافق ٢٣ مارس الجاري.

وتبين من المعاينة أن الموقع عبارة عن أعمال حفر لوضع أساسات مركز تجاري تحت الإنشاء بعمق حوالي أربعة أمتار، و ممتلئ جزئيًا بمياه غير معلومة المصدر بعمق حوالي متر ونصف، دون وجود أي إجراءات احترازية لضمان سلامة المارة، وبجواره مدرسة تعليم أساسي ومخبز وعمارات سكنية.


واستمع فريق النيابة لأقوال عددٍ من شهود العيان، وعقب الانتهاء من المعاينة، قررت النيابة الآتي:
١) طلب ملف الترخيص الخاص بمشروع إنشاء المركز التجاري محل الحادث.
٢) إعادة طلب اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان بأسيوط.
٣) استدعاء المختصين بجهاز تنمية أسيوط الجديدة وجاري استكمال التحقيقات.

النيابة الإدارية أسيوط أسيوط الجديدة موقع حفر موقع حفر تحت الإنشاء مدينة الرحاب

