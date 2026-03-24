النيابة الإدارية تفعل قناتها الرسمية على تطبيق تليجرام.. لهذا السبب

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن تفعيل قناتها الرسمية على تطبيق Telegram باسم "النيابة الإدارية 1420"، لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها.

جاء ذلك في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز سبل التواصل المباشر مع المواطنين، وتيسير وصول المواطنين إلى جهات العدالة.

جدير بالذكر أن هذه الوسيلة لتلقي الشكاوى تعمل بشكل آلي بالكامل، حيث أنه بمجرد الدخول على القناة، ومن خلال خاصية Rapid-Pro يتم التعامل التلقائي مع المواطن في تسجيل شكواه.

كما تتميز هذه الآلية بالسماح بتقديم المرفقات كبيرة الحجم من مستندات أو صور أو مقاطع مصورة وغيرها، مع إمكانية متابعة حالة الشكوى من خلال ذات الآلية، بالدخول على القناة ثم كتابة {استعلام} ثم اتباع الخُطوات.

وأكدت النيابة الإدارية أن هذه الخطوة تمثل إضافة جديدة إلى منظومة تلقي الشكاوى بالهيئة، بما يتيح للمواطنين وسيلة رقمية سهلة وآمنة للتواصل وتقديم الشكاوى، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويدعم مسيرة الإصلاح الإداري وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.