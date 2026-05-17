الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أمير هشام: الزمالك دفع ثمن إهدار الفرص .. واتحاد العاصمة حسم لقب الكونفدرالية بجدارة

الزمالك

محمد بدران

أكد الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك فرّط في فرصة التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، مشيرًا إلى أن الفريق لم يستغل أفضلية بعض فترات المواجهتين في الذهاب والإياب.

وقال أمير هشام عبر حسابه على “فيسبوك” إن الزمالك كان الأفضل في مباراة الذهاب بالجزائر لكنه لم يحقق نتيجة مريحة، كما أشار إلى أن الفريق لم يستفد من تقدمه المبكر في مباراة الإياب بالقاهرة، ما منح المنافس فرصة العودة سريعًا في اللقاء.

وأضاف أن الفريق الجزائري تفوق فنيًا خلال أغلب فترات المباراة النهائية، واستحق التتويج باللقب في النهاية.

واختتم برسالة دعم إلى نجم الزمالك محمد شحاتة، مؤكدًا أنه يمر بظروف إنسانية صعبة بعد وفاة والده، ومع ذلك لم يتأخر عن دعم فريقه، مطالبًا بمساندته نفسيًا في هذه المرحلة.

اتحاد العاصمة بطلاً لكأس الكونفدرالية

وتوج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

