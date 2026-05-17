سيناريو قاسٍ.. رسالة مؤثرة من محمود فايز عقب خسارة الزمالك اللقب الإفريقي

وجه محمود فايز، المدرب السابق لمنتخب مصر، رسالة دعم إلى جماهير نادي الزمالك عقب خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، مؤكدًا تقديره الكبير لما قدمه الفريق وجماهيره طوال مشوار البطولة.

وكتب محمود فايز عبر حسابه على “فيسبوك”: “بجد من كل قلبي هارد لاك لجمهور الزمالك العظيم المخلص المحترم، وهارد لاك للاعيبة الزمالك بعد مجهود كبير وتعب وبطولة اتلعبت بروح لحد آخر لحظة”.

وأضاف أن هناك العديد من التفاصيل الفنية التي أبعدت الزمالك عن التتويج باللقب، لكنه أشار إلى أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للحديث عنها، قائلًا: “في تفاصيل فنية كتير بعدت الزمالك عن التتويج، بس مش ده وقت الكلام عنها دلوقتي”.

وأشاد فايز بجماهير الزمالك، مؤكدًا أنها ساندت الفريق حتى اللحظة الأخيرة، وكتب: “احترامي كبير لجمهور الزمالك اللي فضل واقف ورا فريقه لحد آخر لحظة وعمل كل اللي عليه وزيادة”.

واختتم رسالته قائلًا: “دي كرة القدم بسيناريوهاتها القاسية، بلحظاتها اللي بتفرحك للسماء، ولحظات تانية بتكسر قلبك.. هارد لاك للجميع”.

اتحاد العاصمة بطلاً لكأس الكونفدرالية

وتوّج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.