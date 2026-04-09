الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ختام برنامج التحول الرقمي في الدولة لأعضاء النيابة الإدارية.. صور

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير خلف الله، اليوم الخميس فعاليات "برنامج التحول الرقمي في مؤسسات الدولة وفقاً لأحدث الطرق التدريبية المعتمدة في مجال أساسيات الحاسب الآلي والمدعومة بأدوات وبرامج وهندسة الذكاء الاصطناعي"، وذلك بإشراف الدكتورة راندا إمام مدير الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي جرى عقده على مدار خمسة أيام  خلال الفترة من ٥ - ٩ إبريل الجاري، بمقر قصر عابدين بالقاهرة، بمشاركة 20 من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبد الحفيظ رئيس وحدة التشغيل والعمليات للقطاع الحكومي.

وقد استهلّت فعاليات الختام بكلمةٍ ترحيبية ألقاها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين عضو مركز التدريب القضائي، نقل خلالها إلى الحضور خالص تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وتمنياته للمشاركين بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج التدريبي.

كما توجّه نيابة عن المركز بخالص الشكر إلى مدير وحدة التحول الرقمي، على التعاون المثمر في إطار الشراكة بين الطرفين، مثمّنًا في الوقت ذاته الجهود المبذولة من القائمين على البرنامج بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما أسفرت عنه من تنسيق فعال وتنفيذ متميز لهذا البرنامج التدريبي المتخصص.
وأكد في ختام كلمته على الأهمية المتزايدة لدراسة وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرقمنة وبرمجيات الحاسوب، في ضوء ما تشهده من تداخلٍ متسارع في مختلف مجالات العمل، بما يُسهم في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، وتوفير الوقت والجهد.

هذا، وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات المتخصصة، تفضل بإلقائها المهندس إيهاب أحمد محمد (شركة  CLS)، حيث تناولت المحاضرات تطبيقات برامج مايكروسوفت "Word" و"Excel" و"PowerPoint"، إلى جانب التعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي، وأسس أمن المعلومات.

وفي ختام الفعاليات جرى تسليم الحضور شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي.

