بالصور رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي وزير شئون المجالس النيابية.. لهذا السبب

قام المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بزيارة المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع.

وقد صاحب رئيس الهيئة خلال الزيارة وفدًا رفيع المستوى ضم كلًا من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تمنياته للوزير بالتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه الرفيع.

كما شهد اللقاء بحث سبل تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين في المجالات، ذات الصلة؛ تحقيقًا للصالح العام وترسيخًا لقيم النزاهة والشفافية.

ومن جانبه، أعرب وزير شئون المجالس النيابية، عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مثمنًا الدور الوطني الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وصون المال العام، ومؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون المثمر مع النيابة الإدارية بما يحقق التكامل بين كافة مؤسسات الدولة، ويخدم أهدافها في ترسيخ دولة القانون.

وفي ختام اللقاء قام رئيس الهيئة بإهداء وزير شئون المجالس النيابية درع النيابة الإدارية.