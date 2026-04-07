انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
عاجل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

غياب مفاجئ لـ حمزة عبدالكريم عن مباراة برشلونة الأخيرة.. ما السر؟

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
أحمد أيمن

غاب اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم عن صفوف فريق الشباب بنادي برشلونة خلال مباراته أمام خيمناستيك في الدوري الإسباني للشباب، في غياب مفاجئ أثار تساؤلات حول حالته. 

ويُعد حمزة عبد الكريم من أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية برشلونة خلال الفترة الحالية، حيث يحظى باهتمام كبير منذ انضمامه، خاصة أنه أول لاعب مصري يمثل النادي الكتالوني في فئة الشباب، ويشغل مركز المهاجم الصريح، وهو مركز نادر داخل منظومة النادي. 

ما سبب غياب حمزة عبدالكريم؟

كشفت تقارير صحفية، أن سبب هذا الغياب يعود إلى تعرض اللاعب لإصابة عضلية خفيفة، وهي الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في اللقاء رغم أهميته ضمن تشكيلة الفريق. 

وبدأ اللاعب مشواره مع الفريق بعد فترة من التأقلم، إذ احتاج إلى وقت للانسجام مع الأجواء الجديدة عقب انتقاله من مصر، كما اضطر للعودة إلى بلاده في وقت سابق لإنهاء بعض الإجراءات، ما تسبب في تأخر ظهوره الرسمي حتى شهر مارس، أي بعد نحو شهرين من انضمامه. 

ورغم ذلك، نجح اللاعب في ترك بصمة واضحة في بداياته، حيث قدم أداءً مميزًا في أولى مشاركاته، إذ سجل هدفًا وتسبب في ركلة جزاء خلال مواجهة هويسكا، ليؤكد قدراته الهجومية وإمكاناته الواعدة. 

كما شارك بشكل أساسي في مباريات مهمة، من بينها نصف نهائي ونهائي كأس الملك للشباب، إلى جانب ظهوره في لقاء أمام فريق دام، الذي كان آخر ظهور له قبل الإصابة. 

وخلال فترة التوقف الدولي، لم ينضم اللاعب إلى منتخب مصر، وظهر في المدرجات لمتابعة إحدى مباريات الفريق الرديف لبرشلونة، ما يعكس استمراره في التواجد داخل النادي رغم الغياب عن المباريات. 

ما طبيعة إصابة حمزة عبدالكريم؟

بحسب التقارير، فإن الإصابة التي يعاني منها ليست خطيرة، ومن المتوقع ألا يغيب لفترة طويلة، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية عودته خلال أسبوع أو أسبوعين، في حال تعافيه بشكل كامل.

ويواصل فريق شباب برشلونة منافسته على صدارة الدوري الإسباني، في ظل صراع قوي مع إسبانيول، ما يجعل عودة اللاعب في أقرب وقت ممكن إضافة مهمة للفريق خلال المرحلة المقبلة.

حمزة عبدالكريم برشلونة إصابة حمزة عبدالكريم مدة غياب حمزة عبدالكريم أخبار حمزة عبدالكريم

