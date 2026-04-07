مستعد أرقيها وأختم القرآن عشانها .. رسالة مؤثرة من حمادة هلال لـ شيرين عبد الوهاب

وجّه الفنان حمادة هلال رسالة إنسانية مؤثرة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبّر فيها عن تمنياته لها بالشفاء العاجل وعودتها سريعًا إلى جمهورها، مؤكدًا دعمه الكامل لها في هذه المرحلة، بقوله: «الله يحفظك يا شيرين، وتقومي بالسلامة، وترجعي لكل حبايبك اللي أنا منهم بألف خير».



وخلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، تطرق هلال إلى سؤال حول إمكانية “رقية” شيرين على طريقة شخصية «المداح»، موضحًا أن الأمر لا يتعلق به بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن شيرين تُعد من أبرز الداعمين للمسلسل منذ بدايته، وكانت من أوائل من هنأوه على نجاح أجزائه، كما حرصت على الإشادة به في أكثر من لقاء إعلامي، من بينها ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب.



وأكد هلال أن ما يمكن تقديمه في مثل هذه الظروف هو الدعاء الصادق والدعم المعنوي، قائلاً: «مش موضوع إني أروح أرقيها بس، أنا ممكن أختم القرآن عندها في البيت»، في تعبير واضح عن رغبته في مساندتها روحيًا بعيدًا عن أي تأويلات أخرى.



وتأتي هذه التصريحات في ظل موجة من الدعم التي تحظى بها شيرين عبد الوهاب من زملائها داخل الوسط الفني، إلى جانب جمهورها، الذين يترقبون عودتها إلى الساحة الفنية في أقرب وقت.



أحدث أعمال حمادة هلال كان الجزء السادس من مسلسل «المداح»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا لافتًا، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، علاء مرسي، طارق عبد العزيز، أشرف زكي، وطارق النهري، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.