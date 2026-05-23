الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ليس إيران| منتخب جديد مهدد بعدم المشاركة في كأس العالم 2026.. من هو؟

أحمد أيمن

تواجه مشاركة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس العالم 2026 تهديدا مفاجئا، بعدما وضعت السلطات الأمريكية شروطًا صحية صارمة تتعلق بدخول بعثة المنتخب إلى أراضيها، في ظل المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس إيبولا داخل البلاد. 

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لخوض منافسات البطولة ضمن المجموعة الحادية عشرة، التي تضم أيضًا منتخبات البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان، وسط آمال بمواصلة مشواره العالمي رغم العقبات الصحية التي تهدد مشاركته قبل انطلاق الحدث الكروي الأكبر في العالم. 

هل تغيب الكونغو عن كأس العالم؟

وفقًا لما أوردته شبكة ESPN، فقد أبلغت الحكومة الأمريكية مسؤولي الاتحاد الكونغولي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بضرورة التزام أفراد المنتخب بفترة عزل صحي تستمر 21 يومًا كاملة قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في منافسات المونديال. 

وأكدت السلطات أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات سيؤدي إلى منع البعثة من السفر والمشاركة في البطولة، وهو ما يهدد مشاركة المنتخب الأفريقي.

وأوضح أندرو جولياني، المدير التنفيذي للجنة البيت الأبيض المعنية بتنظيم كأس العالم، أن الجهات الأمريكية المختصة أرسلت بروتوكولات واضحة إلى جميع الأطراف المعنية، مشددًا على أن الالتزام بفترة العزل يمثل شرطًا أساسيًا لدخول الأراضي الأمريكية. 

وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان سلامة المشاركين والجماهير في ظل الظروف الصحية الراهنة. 

وفي إطار الاستعدادات للمونديال، يقيم منتخب الكونغو الديمقراطية حاليًا معسكرًا تدريبيًا في بلجيكا، حيث يخوض عددًا من المباريات الودية. 

 

سبب عزل منتخب الكونغو الديمقراطية 

وتسعى السلطات الأمريكية إلى التأكد من بقاء اللاعبين وأفراد الجهاز الفني في بيئة مراقبة صحيًا طوال فترة العزل المطلوبة، بما يضمن عدم تعرضهم لأي مخاطر صحية قبل السفر. 

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتابع فيه المؤسسات الصحية الأمريكية، وعلى رأسها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تطورات الوضع الوبائي في الكونغو الديمقراطية، بعد تقارير تحدثت عن تسجيل مئات الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا، إلى جانب وقوع عدد كبير من الوفيات المرتبطة بالمرض. 

وتؤكد السلطات المنظمة لكأس العالم 2026 أنها لن تتهاون في تطبيق التدابير الصحية والأمنية، خاصة أن البطولة ستُقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما يستدعي تنسيقًا واسعًا لضمان سلامة جميع المنتخبات المشاركة.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 بنظامها الجديد بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث تستمر المنافسات خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، وسط اهتمام عالمي كبير بالنسخة المرتقبة التي ستقام في ثلاث دول مختلفة. 

