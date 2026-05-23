السعودية: أكثر من 75 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال يوم واحد

سجّلت الهيئة العامة للطرق السعودية عبور أكثر من 75 ألف مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال يوم واحد ، وذلك ضمن الجهود التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، ورفع كفاءة التنقل على شبكة الطرق في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وأكدت الهيئة - في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - استمرار جاهزيتها الميدانية والتشغيلية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، من خلال متابعة الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في انسيابية التنقل وراحة الحجاج خلال موسم الحج.