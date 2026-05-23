الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مع استمرار ارتفاع أسعار الطماطم .. متخصص يفجر مفاجأة : 30% تضيع تلفا

هاني حسين

الطماطم بكام انهارده؟.. سؤال يردده المواطن المصري بشكل يومي للتعرف على الأسعار خاصة بعد موجة من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطماطم داخل الأسواق . 

إهدار 33 % من الإنتاج 


قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية إن مصر تهدر نحو 30 إلى 33% من إنتاجها من الطماطم، نتيجة التلف أو عدم الاستفادة من جزء كبير من المحصول في الأسواق.


وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التوسع في إنشاء مصانع للتصنيع الزراعي بجوار مناطق الإنتاج يمثل نقلة مهمة، لأنه يحقق قيمة مضافة أعلى مقارنة بالاكتفاء بالزراعة فقط.


مصر من أكبر منتجي للطماطم عالميًا


وأشار إلى أن الصناعة الزراعية تحقق عوائد أسرع وأكبر، لافتًا إلى أن مصر رغم كونها من كبار منتجي الطماطم عالميًا، فإنها لا تستغل إلا نسبة محدودة في التصنيع، بينما يتم فقد كميات كبيرة من الإنتاج.

وأضاف أن الأسواق العربية والأفريقية تستورد منتجات الطماطم المصنعة من الخارج، مثل الصلصة والمركزات، رغم إمكانية إنتاجها محليًا، مؤكدًا أهمية التوسع في الصناعات الغذائية المرتبطة بالمحاصيل الزراعية.

وتابع أن جزءًا من الطماطم يتعرض للتلف في الأسواق بسبب الحرارة وسوء التداول، ما يؤدي إلى خسائر يمكن تجنبها عبر التصنيع.

واختتم بالإشارة إلى أن مصر تصدر الطماطم الطازجة والمجففة إلى عدد من الدول، داعيًا إلى زيادة الاستفادة من الفائض بدلًا من إهداره في الأسواق.

انخفاض ملحوظ في الأسعار 


شهدت أسعار الطماطم خلال الفترة الأخيرة انخفاضات  ملحوظة داخل الأسواق، وسط حالة من الجدل بين المواطنين حول أسباب الزيادة المفاجئة، خاصة مع وصول أسعار الكيلو في بعض المناطق إلى مستويات غير معتادة خلال الايام الماضية ، في وقت أكد فيه مسؤولون وخبراء زراعيون أن الأزمة الحالية مؤقتة وترتبط بعوامل مناخية وإنتاجية ستنتهي تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.

لماذا ارتفعت أسعار الطماطم؟



وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم يرتبط بشكل مباشر بانخفاض حجم المعروض في الأسواق نتيجة التغيرات المناخية الحادة التي أثرت على الزراعات خلال الفترة الماضية، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير معتادة، إلى جانب التذبذب الكبير بين حرارة النهار وبرودة الليل، تسبب في تراجع إنتاجية المحصول وإضعاف جودة الثمار.

وأشارت الوزارة إلى أن السوق يمر حاليًا بما يُعرف بفترة “فاصل العروة”، وهي المرحلة الفاصلة بين انتهاء إنتاج العروة الشتوية وبداية دخول العروة الصيفية بكميات كبيرة إلى الأسواق، وهو ما يؤدي بطبيعته إلى انخفاض حجم المعروض وارتفاع الأسعار بصورة مؤقتة.

عبد الباسط حمودة
تجميل
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
