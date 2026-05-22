الرفض يزداد.. صدمة داخل فيفا بسبب مقترح كأس العالم الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود حالة من الرفض داخل الاتحادات القارية لكرة القدم تجاه المقترح الخاص بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبًا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2026 الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتوسيع عدد المشاركين.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم تقدم بمقترح رسمي إلى “فيفا” يطالب فيه بزيادة عدد المنتخبات إلى 64 منتخبًا بداية من نسخة 2030، إلا أن الفكرة واجهت اعتراضات قوية من عدة اتحادات قارية.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نسخة مونديال 2026 ستكون بمثابة اختبار حاسم لمدى نجاح نظام الـ48 منتخبًا، لكنها أكدت أن الاتجاه العام داخل أروقة كرة القدم العالمية لا يدعم أي زيادة إضافية مستقبلًا.

وأضافت الصحيفة أن مشروع إقامة كأس العالم بمشاركة 64 فريقًا يبدو “محكومًا عليه بالفشل”، وفقًا لمصادر من مختلف الاتحادات القارية، في ظل المخاوف المتعلقة بضغط المباريات وتأثيرها على صحة اللاعبين.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعارض المقترح بشكل واضح، إلى جانب غالبية الاتحادات الأخرى، كما أن الفكرة لا تحظى بإجماع كامل حتى داخل اتحاد أمريكا الجنوبية نفسه.

وتأتي هذه التحفظات في ظل الانتقادات السابقة التي تعرض لها “فيفا” بسبب مقترحات زيادة عدد البطولات والمباريات، خاصة فيما يتعلق بفكرة إقامة كأس العالم للأندية كل عامين، وهو ما اعتبره كثيرون تهديدًا لراحة اللاعبين وزيادة الإرهاق البدني خلال الموسم.