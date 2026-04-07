جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين في شم النسيم

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن احتفالات شم النسيم التي تقترب خلال الأيام المقبلة، ترتبط بعادات غذائية قد تشكل خطرًا على صحة القلب، خاصة مع الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالأملاح.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن بعض الأطعمة المرتبطة بهذه المناسبة مثل البصل والبيض والخضروات تعد مفيدة للجسم، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في زيادة استهلاك الملح، الذي يمثل أحد أبرز أعداء القلب.

وأضاف أن الإفراط في تناول الملح، إلى جانب الدقيق الأبيض والسكر، يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مشددًا على ضرورة الاعتدال في تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة وغيرها.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص قد تبدو أعمارهم صغيرة ظاهريًا، بينما تعاني شرايينهم من التقدم في العمر، نتيجة العادات غير الصحية، مثل التدخين وقلة ممارسة الرياضة.

كما حذر من تأثير التدخين والتوتر والانفعالات العصبية على صحة القلب، مؤكدًا أن هذه العوامل تزيد من احتمالات الإصابة بمشكلات صحية تستدعي التدخل الطبي والدخول إلى المستشفيات.