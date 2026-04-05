تحذير عاجل من جمال شعبان.. الخلافات اليومية قد تُصيبك بنوبة قلبية

حذر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب من التأثيرات الخطيرة للخلافات المستمرة وحالات العصبية الزائدة على صحة القلب، مؤكدًا أن التوتر والانفعال قد يكونان سببًا مباشرًا في الإصابة بأمراض قلبية خطيرة.

وأوضح أن النرفزة والغضب يؤديان إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، ما يضع عبئًا كبيرًا على عضلة القلب، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشكلات صحية .

وأضاف أن الانفعال الشديد قد يرفع مستويات هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، وهو ما قد يؤدي إلى ضيق في الشرايين التاجية، ويزيد من خطر الإصابة بـ أو حتى في بعض الحالات.

وأشار إلى أن الخلافات المستمرة داخل الأسرة أو بيئة العمل لا تؤثر فقط على الحالة النفسية، بل تمتد آثارها إلى الصحة الجسدية، موضحًا أن التوتر المزمن قد يضعف كفاءة القلب على المدى الطويل.

ونصح بضرورة التحكم في الانفعالات من خلال ممارسة الرياضة، والتنفس العميق، وتجنب الدخول في نقاشات حادة قدر الإمكان، بالإضافة إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم، للحفاظ على صحة القلب وتقليل المخاطر.