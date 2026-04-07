جمال شعبان: الصحة العالمية نجحت في خفض وفيات الأمهات والأطفال

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن منظمة الصحة العالمية نجحت في خفض وفيات الأمهات بنسبة 40% ووفيات الأطفال بنسبة 50% على مستوى العالم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن هذا التحسن يعود إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمة في دعم منظومة الصحة عالميًا، خاصة في المناطق النائية والفقيرة.

وأضاف أن المنظمة لعبت دورًا مهمًا في إيصال الأدوية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، لا سيما في قارة أفريقيا، فضلًا عن توفير التطعيمات للأطفال، ما ساهم في الحد من انتشار الأمراض.

وأشار إلى أن الاكتشاف المبكر للأمراض كان من أبرز إنجازات المنظمة، حيث ساعد في تقليل معدلات الوفيات وتحسين فرص العلاج، مؤكدًا أن هذه الجهود كان لها تأثير واضح في تعزيز الصحة العامة عالميًا.