جمال شعبان يحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمور الطبية

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض أو وصف الأدوية، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن بعض الأشخاص يلجأون إلى استخدام هذه التقنيات لعرض الأعراض المرضية والحصول على توصيات علاجية، وهو ما قد ينتج عنه تشخيص غير دقيق أو وصف أدوية غير مناسبة.

وأشار إلى أن هذه الأنظمة تعتمد على البيانات التي يدخلها المستخدم، والتي قد تكون غير مكتملة أو غير دقيقة، ما يؤدي إلى نتائج خاطئة قد تضر بصحة المريض.

وأضاف أن بعض الأدوية التي قد يتم اقتراحها يمكن أن تتعارض مع أمراض أخرى يعاني منها الشخص، وهذا خطر أو قد لا تكون متوفرة في مصر، نظرًا لاعتماد هذه الأنظمة على قواعد بيانات عامة لا تراعي الخصوصية المحلية للحالات الطبية.