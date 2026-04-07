رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق

أصدر الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، قراراً تنظيمياً شاملاً يتضمن حزمة من الإجراءات المشددة لترشيد استهلاك الطاقة والوقود؛ استمراراً فى تنفيذ المركز القومي للبحوث للقرارات الوطنية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام وحوكمة استخدام الموارد في مختلف جهات الدولة.

أولا: تطبيق مبادرة نوعية من قيادات المركز لتقديم القدوة في العمل الوطني، تتضمن تحمل الدكتور رئيس المركز، والنواب والأمين العام، وعمداء المعاهد، ووكلاء الوزارة، تكلفة تموين السيارات المخصصة لهم على نفقتهم الخاصة، تأكيداً على التفاعل الإيجابي مع خطط الدولة لخفض استهلاك المنتجات البترولية.

ثانيا: إصدار توجيهات صارمة لكافة المعاهد والأقسام والإدارات بضرورة الالتزام بإطفاء الإنارة والأجهزة الكهربائية غير الضرورية فور انتهاء مواعيد العمل، وفصل الأجهزة غير المستخدمة تماماً عن مصدر الكهرباء، مع الاستخدام الفعّال للأجهزة العاملة بالغاز وإجراء الصيانة الدورية لها لتفادي أي فاقد.

ثالثا: إعادة هيكلة منظومة النقل من خلال دمج خطوط السير المتقاربة لتحقيق أعلى نسبة إشغال وإلغاء الخطوط منخفضة الكثافة، مع تشكيل لجنة متابعة مركزية برئاسة رئيس المركز لمراقبة مؤشرات الأداء ورفع تقارير شهرية بنتائج الترشيد، مع تكليف إدارة الدفاع المدني برصد أي مخالفات ميدانية وضمان الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، وتحميل السادة عمداء المعاهد ومديري الإدارات المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه الضوابط في قطاعاتهم، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المركز وحماية المصلحة العامة.