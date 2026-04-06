هل يتم افتتاح حديقة الحيوان في شم النسيم؟.. اعرف الحقيقة

مع اقتراب موسم الربيع وإجازة شم النسيم، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول مصير إعادة افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة ، خاصة بعد خضوعها لأكبر عملية تطوير في تاريخها، ضمن خطة طموحة لتحويلها إلى وجهة ترفيهية وسياحية عالمية.



هل تفتح حديقة الحيوان في شم النسيم 2026؟

رغم حالة الترقب الكبيرة، فحتى الآن عدم صدور أي قرار رسمي بشأن تشغيل الحديقة خلال شم النسيم 2026، وهو ما يعني أن استقبال الزوار في هذا التوقيت لا يزال غير مؤكد.

وتشير التقديرات إلى أن تشغيل الحديقة مرهون بالانتهاء الكامل من أعمال التطوير، إلى جانب تجهيز البيئات المناسبة للحيوانات واستقدام أنواع جديدة، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان والرعاية الدولية.



الموعد المتوقع للافتتاح الرسمي

بحسب الجهات المعنية، فإن الافتتاح الرسمي لـ حديقة الحيوان بالجيزة سيكون خلال النصف الثاني من عام 2026، وذلك بعد الانتهاء من كافة مراحل التطوير واعتماد المشروع من الجهات الدولية المختصة.

ويخضع المشروع لمتابعة من الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، لضمان جاهزية الحديقة من حيث البنية التحتية ورعاية الحيوانات، بما يواكب المعايير العالمية الحديثة.



خطة تطوير غير مسبوقة

تشهد الحديقة نقلة نوعية شاملة، حيث تشمل أعمال التطوير:

إعادة تصميم بيوت الحيوانات وفق بيئات تحاكي الطبيعة

تطوير الممرات الداخلية وتحسين تجربة الزوار

تحديث البنية التحتية والخدمات

رفع كفاءة نظم الرعاية البيطرية

كما يتم الحفاظ على المعالم التاريخية داخل الحديقة، والتي تمثل جزءًا من تراثها العريق، مثل:

كوبرى إيفل

القاعة اليابانية

القاعة الملكية

جزيرة الشاي والجبلاية

المتحف الحيواني

ربط الحديقة بـ الأورمان.. تجربة جديدة

ضمن خطة التطوير، سيتم ربط حديقة الحيوان بالجيزة بـ حديقة الأورمان من خلال ممر حديث أو نفق يتيح للزوار التنقل بسهولة بين الحديقتين.

ويهدف هذا الربط إلى إنشاء مسار ترفيهي وسياحي متكامل يجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخضراء، ليشكل واحدة من أبرز الوجهات في القاهرة الكبرى.



تاريخ عريق ومساحة ضخمة

تُعد حديقة الحيوان بالجيزة واحدة من أقدم حدائق الحيوان في العالم، إذ تأسست في عهد الخديو إسماعيل، وتمتد على مساحة نحو 112 فدانًا.

وتضم الحديقة أكثر من 3 آلاف شجرة ونبات نادر، ونحو 186 فصيلًا من الحيوانات والطيور والزواحف ما يجعلها واحدة من أهم المعالم الترفيهية والتاريخية في مصر.



لماذا تأخر الافتتاح؟

يرجع تأجيل الافتتاح إلى حرص الجهات المسؤولة على تقديم تجربة متكاملة، وليس مجرد إعادة تشغيل، حيث يتم العمل على تحويل الحديقة إلى نموذج عالمي يواكب أحدث النظم البيئية في عرض الحيوانات.

كما يتم تنفيذ التطوير بالتعاون مع خبراء دوليين لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، دون الإخلال بالطابع التاريخي والمعماري المميز للموقع.

رغم الترقب الكبير لافتتاح الحديقة خلال شم النسيم، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الافتتاح لن يتم قبل الانتهاء الكامل من المشروع خلال النصف الثاني من 2026.

وفي المقابل، ينتظر المواطنون تجربة مختلفة تمامًا، حيث تتحول حديقة الحيوان بالجيزة إلى وجهة ترفيهية عالمية تجمع بين التاريخ والطبيعة والتكنولوجيا الحديثة في قلب القاهرة.