هل يتم افتتاح حديقة الحيوان في شم النسيم؟.. اعرف الحقيقة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه
تخص الغياب دون إذن.. الشيوخ يعدل البند الرابع من المادة 80 بقانون جهاز حماية المنافسة
سماع دوي انفجارات بمجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران
زيادة مرتقبة.. تفاصيل صرف المرتبات والمعاشات الجديدة في هذا الموعد
بحضور مدبولي وأخنوش.. بدء أعمال الدورة الأولى لـ لجنة التنسيق المصريةـ المغربية
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
ترامب فقد عقله.. أعضاء بالكونجرس الأمريكي يشككون في إدراك ترامب ويصفونه بـ"المجنون"
الفيومي: موظفو المحليات ليس كلهم فاسدين.. و"2 أو 3% مشوهين العاملين فيها
مقتل اثنين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عبد العزيز جمال

مع اقتراب موسم الربيع وإجازة شم النسيم، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول مصير إعادة افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة، خاصة بعد خضوعها لأكبر عملية تطوير في تاريخها، ضمن خطة طموحة لتحويلها إلى وجهة ترفيهية وسياحية عالمية.
 

حديقة الحيوان

هل تفتح حديقة الحيوان في شم النسيم 2026؟

رغم حالة الترقب الكبيرة،  فحتى الآن عدم صدور أي قرار رسمي بشأن تشغيل الحديقة خلال شم النسيم 2026، وهو ما يعني أن استقبال الزوار في هذا التوقيت لا يزال غير مؤكد.

وتشير التقديرات إلى أن تشغيل الحديقة مرهون بالانتهاء الكامل من أعمال التطوير، إلى جانب تجهيز البيئات المناسبة للحيوانات واستقدام أنواع جديدة، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان والرعاية الدولية.
 

الموعد المتوقع للافتتاح الرسمي

بحسب الجهات المعنية، فإن الافتتاح الرسمي لـ حديقة الحيوان بالجيزة سيكون خلال النصف الثاني من عام 2026، وذلك بعد الانتهاء من كافة مراحل التطوير واعتماد المشروع من الجهات الدولية المختصة.

ويخضع المشروع لمتابعة من الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، لضمان جاهزية الحديقة من حيث البنية التحتية ورعاية الحيوانات، بما يواكب المعايير العالمية الحديثة.
 

حديقة الحيوان

خطة تطوير غير مسبوقة

تشهد الحديقة نقلة نوعية شاملة، حيث تشمل أعمال التطوير:

  • إعادة تصميم بيوت الحيوانات وفق بيئات تحاكي الطبيعة
  • تطوير الممرات الداخلية وتحسين تجربة الزوار
  • تحديث البنية التحتية والخدمات
  • رفع كفاءة نظم الرعاية البيطرية

كما يتم الحفاظ على المعالم التاريخية داخل الحديقة، والتي تمثل جزءًا من تراثها العريق، مثل:

  • كوبرى إيفل
  • القاعة اليابانية
  • القاعة الملكية
  • جزيرة الشاي والجبلاية
  • المتحف الحيواني

ربط الحديقة بـ الأورمان.. تجربة جديدة

ضمن خطة التطوير، سيتم ربط حديقة الحيوان بالجيزة بـ حديقة الأورمان من خلال ممر حديث أو نفق يتيح للزوار التنقل بسهولة بين الحديقتين.

ويهدف هذا الربط إلى إنشاء مسار ترفيهي وسياحي متكامل يجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخضراء، ليشكل واحدة من أبرز الوجهات في القاهرة الكبرى.
 

حديقة الحيوان بالجيزة

تاريخ عريق ومساحة ضخمة

تُعد حديقة الحيوان بالجيزة واحدة من أقدم حدائق الحيوان في العالم، إذ تأسست في عهد الخديو إسماعيل، وتمتد على مساحة نحو 112 فدانًا.

وتضم الحديقة أكثر من 3 آلاف شجرة ونبات نادر، ونحو 186 فصيلًا من الحيوانات والطيور والزواحف ما يجعلها واحدة من أهم المعالم الترفيهية والتاريخية في مصر.
 

حديقة الحيوان

لماذا تأخر الافتتاح؟

يرجع تأجيل الافتتاح إلى حرص الجهات المسؤولة على تقديم تجربة متكاملة، وليس مجرد إعادة تشغيل، حيث يتم العمل على تحويل الحديقة إلى نموذج عالمي يواكب أحدث النظم البيئية في عرض الحيوانات.

كما يتم تنفيذ التطوير بالتعاون مع خبراء دوليين لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، دون الإخلال بالطابع التاريخي والمعماري المميز للموقع.

رغم الترقب الكبير لافتتاح الحديقة خلال شم النسيم، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الافتتاح لن يتم قبل الانتهاء الكامل من المشروع خلال النصف الثاني من 2026.

وفي المقابل، ينتظر المواطنون تجربة مختلفة تمامًا، حيث تتحول حديقة الحيوان بالجيزة إلى وجهة ترفيهية عالمية تجمع بين التاريخ والطبيعة والتكنولوجيا الحديثة في قلب القاهرة.

