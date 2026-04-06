الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

تصدرت الإعلامية لميس الحديدي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، ليس فقط بسبب إطلالتها في خطوبة نجلها، ولكن بعد انتشار صور لعارضة أزياء ظهرت مرتدية نفس الفستان، ما أثار حالة واسعة من الجدل بين المتابعين.



ولفتت لميس الحديدي، الأنظار بإطلالة أنيقة خلال الحفل، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بتصميم فاخر من التول المطرز بالكريستال بدرجات اللون الذهبي والنود، وهو ما منحها مظهرًا راقيًا ومميزًا حاز إعجاب الجمهور.

ومع تداول صور الموديل التي ارتدت نفس التصميم، اشتعلت المقارنات عبر منصات السوشيال ميديا، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أن لميس الحديدي بدت أكثر أناقة ورقيًا، خاصة مع بساطة تنسيق الإطلالة، بينما اعتبر آخرون أن الموديل قدمت الفستان بشكل مختلف يناسب طبيعة جلسات التصوير وعروض الأزياء.

وأكد متابعون ، أن طريقة التنسيق، سواء في المكياج أو تصفيفة الشعر والإكسسوارات، تلعب دورًا كبيرًا في إبراز جمال الفستان، مشيرين إلى أن القطعة الواحدة قد تبدو مختلفة تمامًا من شخص لآخر.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان ظاهرة تكرار إطلالات النجوم والموديلز، والتي كثيرًا ما تثير الجدل حول “من ارتدى الفستان بشكل أفضل”.