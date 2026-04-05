3 أشهر من التصميم والتطريز.. تفاصيل تصميم فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

تألقت الإعلامية لميس الحديدي في حفل خطوبة ابنها نور أديب، بإطلالة راقية جمعت بين الفخامة والأناقة. ظهرت بفستان طويل من دون أكتاف (Off‑Shoulder) باللون البني الدافئ، مزين بتطريزات دقيقة وكريستالات ذهبية، مع نقوش متدرجة على الصدر والخصر، مما أبرز قوامها بشكل أنيق ومتناسق.

الفستان صمم خصيصًا للحفل، واستغرق تنفيذه حوالي 3 أشهر، حيث كشف مصمما الفستان إبراهيم وإسلام حشاد: "أجرينا اجتماعات متعددة مع الإعلامية لميس الحديدي للاستقرار على تفاصيله والتصميم الذي يناسبها، ورسمناه سويا من البداية".

وأكملت لميس الإطلالة بمكياج هادئ يبرز ملامح وجهها الطبيعي، وتسريحة شعر منسدلة بعناية، مع اختيار مجوهرات بسيطة وأنيقة لتكمل الفخامة دون مبالغة، ما منحها حضورًا جذابًا وفخمًا لفت أنظار الحاضرين.

إطلالتها حازت على إعجاب واسع من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن لميس نجحت في الجمع بين الذوق الرفيع والفخامة في مناسبة عائلية استثنائية.



