كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

نشرت الفنانة مى كساب، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تحتفل فيه بعيد ميلاد زوجها مؤدي المهرجانات أوكا، في أجواء مليئة بالرومانسية.

وظهرت مى خلال الفيديو وهي تحمل تورتة عيد الميلاد، وسط حالة من السعادة، حيث علقت على الفيديو، قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال».

مي كساب بطلة مسلسل نون النسوة

يذكر ان قامت الفنانة مي كساب ببطولة مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة: مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.