فى ذكراه.. أبرز المحطات الفنية للفنان سيد عثمان

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سيد عثمان الذى قدم عدد الاعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا وبرغم ظهوره فى ادوار ثانوية الا انه لفت الانظار إليه بشخصياته وآدائه المختلف.

قدم الفنان سيد عثمان ، ما يقرب من 80 عملا فنيا.

مشوار سيد عثمان

وبدأ سيد عثمان مشواره الفنى فى منتصف التسعينيات ونظراً لأن شعره ابيض فقد فرض عليه أداء ادوار معينة وبرع فى أداء دور رجل الاعمال ورجل القانون والطبيب والمسؤول الكبير ودور الوالد.

وعمل سيد عثمان فى مسلسلات التليفزيون أكثر من عمله بأفلام السينما،ومن اهم المسلسلات التى عمل بها "شباب رايق جداً" ١٩٩٨ ، " يا رجال العالم إتحدوا"٢٠٠٠ ، " العصيان "٢٠٠٢ ، "محمود المصرى"٢٠٠٤ ، "أسمهان"٢٠٠٨. ومن اهم الأفلام التى عمل بها "الناجون من النار"١٩٩٤ ، "الجراج"١٩٩٥ ، "النمس" ٢٠٠٠ " قلب جرئ " ٢٠٠٢ ، " دم الغزال " ٢٠٠٥.

وتميز سيد عثمان بعدد من الادوار الجاد حيث كان موثرا فى احداث العمل الفنى الذى يقدمه حيث برع فى أداء أدوار رجل الاعمال الشهير واحيانا يقدم شخصية الرجل الفاسد.