الرئيس السيسي: نرفض المساس بسيادة الدول العربية ونحذر من اضطراب أسواق الطاقة عالميا
رئيس الوزراء ونظيره المغربي يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
محمد رضوان: أقدم واحدة من أكثر الشخصيات تعقيدا وشرا في شاهد قبل الحذف

يخوض الفنان محمد رضوان تجربة درامية جديدة ومختلفة من خلال مشاركته في مسلسل «شاهد قبل الحذف»،

قال محمد رضوان لموقع صدي البلد الاخباري أنه يقدم  شخصية “عبد الرحيم”، التي وصفها بأنها واحدة من أكثر الشخصيات تعقيدًا وشرًا في مسيرته الفنية، مؤكدًا أنها تمثل “الشر المطلق” بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأوضح رضوان أن شخصية “عبد الرحيم” ليست مجرد شرير تقليدي، بل هي نموذج إنساني مركب، يحمل أبعادًا نفسية واجتماعية عميقة، وهو ما جعله يتحمس لتجسيدها.

 وأضاف أن العمل على هذه الشخصية تطلب منه مجهودًا كبيرًا لفهم دوافعها الداخلية وتقديمها بشكل واقعي يقنع الجمهور ويثير تفاعله.

ويشارك في بطولة مسلسل «شاهد قبل الحذف» نخبة من النجوم، من بينهم تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، إلى جانب سلوى عثمان وصفاء جلال، في توليفة فنية تجمع بين الخبرة والوجوه المميزة.
المسلسل من تأليف محمد السوري وأمين جمال وشريف يسري، ومن إخراج محمد أسامة، ويُعد من الأعمال الدرامية التي تطرح قضايا اجتماعية  في إطار إنساني مشوق، حيث يناقش التحولات النفسية للشخصيات وتأثير الظروف المحيطة على سلوكها.

ومن المتوقع أن يحقق «شاهد قبل الحذف» صدى واسعًا لدى الجمهور، خاصة في ظل قصته الجذابة وأداء أبطاله،

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

مهرجان مسرح الجنوب

عروض مسرح شباب الجنوب بالمدن الجديدة بقنا

ماذا حدث في بيت الصبّاح

ماذا حدث في بيت الصباح.. تجربة تفاعلية على مسرح قصر ثقافة الشاطبي

Visions du Réel

164 فيلماً.. مهرجان Visions du Réel يعود في دورته الـ57 ببرنامج قوي

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

