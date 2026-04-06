محمد رضوان: أقدم واحدة من أكثر الشخصيات تعقيدا وشرا في شاهد قبل الحذف

يخوض الفنان محمد رضوان تجربة درامية جديدة ومختلفة من خلال مشاركته في مسلسل «شاهد قبل الحذف»،

قال محمد رضوان لموقع صدي البلد الاخباري أنه يقدم شخصية “عبد الرحيم”، التي وصفها بأنها واحدة من أكثر الشخصيات تعقيدًا وشرًا في مسيرته الفنية، مؤكدًا أنها تمثل “الشر المطلق” بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأوضح رضوان أن شخصية “عبد الرحيم” ليست مجرد شرير تقليدي، بل هي نموذج إنساني مركب، يحمل أبعادًا نفسية واجتماعية عميقة، وهو ما جعله يتحمس لتجسيدها.

وأضاف أن العمل على هذه الشخصية تطلب منه مجهودًا كبيرًا لفهم دوافعها الداخلية وتقديمها بشكل واقعي يقنع الجمهور ويثير تفاعله.

ويشارك في بطولة مسلسل «شاهد قبل الحذف» نخبة من النجوم، من بينهم تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، إلى جانب سلوى عثمان وصفاء جلال، في توليفة فنية تجمع بين الخبرة والوجوه المميزة.

المسلسل من تأليف محمد السوري وأمين جمال وشريف يسري، ومن إخراج محمد أسامة، ويُعد من الأعمال الدرامية التي تطرح قضايا اجتماعية في إطار إنساني مشوق، حيث يناقش التحولات النفسية للشخصيات وتأثير الظروف المحيطة على سلوكها.

ومن المتوقع أن يحقق «شاهد قبل الحذف» صدى واسعًا لدى الجمهور، خاصة في ظل قصته الجذابة وأداء أبطاله،