بعد نجاح الكابتن وحسبة عمري.. صدى البلد يكرم محمد رضوان | صور

كرّم موقع صدى البلد الاخباري الفنان محمد رضوان، بعد النجاح الذي حققه مسلسلي "الكابتن" بطولة أكرم حسني، و"حسبة عمري" بطولة روجينا، خلال عرضهما في السباق الدرامي لرمضان 2025.

وينتمي مسلسل "الكابتن" و"حسبة عمري" لفئة دراما الـ ١٥ حلقة، إذ عُرض الأول في النصف الدرامي الأول، بينما عرض الثاني في النصف الدرامي الثاني، وحققا حضورا لافتا ونسبة مشاهدة مرتفعة.

مسلسل "الكابتن" شارك في بطولته اَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.

بينما مسلسل "حسبة عمري" شارك في بطولته سيد رجب، عمرو عبد الجليل، إلى جانب نخبة من الفنانين، تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة.