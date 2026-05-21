قبل سفرهم للأراضي المقدسة.. توعية حجاج بيت الله الحرام في مطار القاهرة

تفقَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ظهر اليوم، أعمال قافلة التوعية بموسم الحج في مطار القاهرة الدولي، التي ينفِّذها وعَّاظ الأزهر وواعظاته ضمن خطة المجمع الدعويَّة والتوعويَّة لخدمة الحُجَّاج قبل سفرهم إلى الأراضي المقدَّسة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بتقديم الدعم التوعوي والإرشادي للحُجَّاج المصريين، والتيسير عليهم في أداء المناسك على الوجه الصحيح.

واطَّلع الدكتور محمد الجندي خلال الجولة على جهود الوعَّاظ والواعظات المشاركين في القافلة، وما يقدِّمونه من برامج توعويَّة وإرشاديَّة للحُجَّاج، تشمل الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بأداء المناسك، وبيان الأحكام الشرعيَّة والتنظيميَّة المرتبطة برحلة الحج؛ بما يسهم في تهيئة ضيوف الرحمن لأداء المناسك على الوجه الصحيح.

الحضور الميداني مع الحجاج

وأكَّد الدكتور الجندي أهمية الحضور الميداني المباشر مع الحُجَّاج داخل المطارات والمواني، وضرورة تقديم الدعم الدعوي والتوعوي بصورة مبسَّطة تراعي احتياجات الحُجَّاج وظروف السفر، مشيرًا إلى أنَّ هذه القوافل تأتي في إطار رسالة الأزهر الشريف في نشر الوعي الدِّيني الصحيح وخدمة المجتمع.

وأشاد بجهود أعضاء القافلة وحرصهم على التواصل المباشر مع الحُجَّاج، وتقديم الإرشاد الدِّيني لهم قبل السفر؛ بما يعكس الدور التوعوي الذي يقوم به الأزهر الشريف خلال موسم الحج.

كان مجمع البحوث الإسلامية قد أطلق قافلة التوعية بموسم الحج بالمطارات والمواني، ضمن خطته الدعويَّة المتكاملة لمرافقة الحُجَّاج منذ لحظات السفر الأولى، من خلال وعَّاظ الأزهر وواعظاته؛ إذ تواصل القافلة تقديم برامجها التوعويَّة والإرشاديَّة والإجابة عن استفسارات الحُجَّاج المتعلِّقة بالمناسك؛ بما يعكس الدور الميداني للأزهر الشريف في خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز الوعي الدِّيني الصحيح خلال موسم الحج.



