محمد دياب يكشف لصدى البلد أسرار وكواليس فيلم أسد والتعاون مع محمد رمضان

كشف المخرج محمد دياب عن كواليس وتفاصيل مهمة حول فيلمه الجديد “أسد”، الذي يُعد واحدًا من أضخم المشاريع السينمائية المنتظرة في العالم العربي، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع “صدى البلد”.



وأوضح دياب أن الفيلم استغرق فترة تحضير طويلة امتدت إلى نحو 6 سنوات كاملة، مؤكدًا أن العمل لم يكن تقليديًا، بل مشروعًا ضخمًا تطلّب جهدًا بحثيًا وتاريخيًا وإنتاجيًا كبيرًا، حتى يخرج بالشكل الذي يليق بالجمهور.

وأضاف أن التصوير استمر لمدة عام ونصف، وهو ما يعكس حجم الإنتاج والتفاصيل الدقيقة التي تم العمل عليها.



وأشار دياب إلى أن “أسد” يقدم قصة مختلفة وغير تقليدية، حيث تدور أحداثه في حقبة المماليك، مستعرضًا مرحلة مهمة من التاريخ الإسلامي.

وأعرب المخرج عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع محمد رمضان، واصفًا إياه بأنه “فنان مثقف وملتزم”، مشيدًا بحرصه على تفاصيل الشخصية والعمل، وهو ما انعكس على الأداء داخل الفيلم.

كما أكد دياب سعادته بالعمل مع جميع أبطال الفيلم وطاقم العمل، معتبرًا أن هذا المشروع هو نتاج جهد جماعي ضخم.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم النجمة اللبنانية رزان جمال، والفنان ماجد الكدواني

يجسد محمد رمضان خلال الفيلم شخصية “علي الفارسي”، الذي يقود ثورة ضد الجيش العباسي عام 1280، في إطار درامي تاريخي مليء بالصراعات والتحولات.

