صفاء جلال لصدى البلد: تعاطفت مع شخصية فايزة في مسلسل شاهد قبل الحذف

كشفت الفنانة صفاء جلال عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل شاهد قبل الحذف، مؤكدة أنها تعاطفت بشكل كبير مع الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث العمل، نظرًا لواقعيتها وقربها من حياة الكثير

وأوضحت صفاء جلال أنها تجسد شخصية “فايزة”، وهي سيدة بسيطة تعمل في بيع الخضار، تعيش تحت وطأة ظروف صعبة، خاصة مع اقتراب موعد زواج ابنتها، الأمر الذي يضعها في مواجهة سلسلة من التحديات والأزمات الإنسانية.

وأشارت إلى أن الشخصية تحمل أبعادًا درامية عميقة .



وأضافت أنها حرصت خلال التحضير للشخصية على تقديمها بشكل صادق بعيدًا عن المبالغة، حتى تصل إلى قلوب الجمهور

وعبّرت صفاء جلال عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في المسلسل، مشيرة إلى أن كواليس العمل كانت مليئة بالتعاون والاحترام بين جميع أفراد فريق العمل، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على جودة الأداء وأجواء التصوير، وساهم في خروج العمل بصورة مميزة.



ويشارك في بطولة مسلسل «شاهد قبل الحذف»، تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوى عثمان، إلى جانب صفاء جلال. والعمل من تأليف محمد السوري وأمين جمال وشريف يسري، ومن إخراج محمد أسامة.

