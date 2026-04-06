الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

بكلمات تمزق القلوب وتهز المشاعر، تحوّلت قصة حب كانت تستعد لبداية حياة جديدة إلى لحظة وداع مؤلمة، بعد رحيل شاب قبل أيام قليلة من موعد زفافه، الذي كان مقررًا في 30 مايو 2026.

وروت خطيبته تفاصيل مؤثرة عبر حسابها علي فيسبوك "مؤكدة أن حبيبها “سبقها” إلى الزفاف، ولكن بالكفن بدلًا من بدلة الفرح، اللي كنت منتظره اشوفه بيها قائلة إن آخر لقاء جمعهما كان مليئًا بالأحلام البسيطة معبرة عن حبها الكبير له، وتمسكها بذكراه، وستظل “عروسته” حتى بعد رحيله.

وطالبت الجميع بالدعاء له، خاصة بالثبات عند السؤال، وأن يجمعهما الله في الجنة، معبرة عن أملها في أن يجمعهما الله مجددًا في الجنة.

والقصة لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل، حيث عبّر المتابعون عن حزنهم الشديد، داعين للراحل بالرحمة، ولأسرته وخطيبته بالصبر والثبات.

الموت يخطف عريس قبل الزفاف

الموت يخطف عريس قبل الزفاف

الموت يخطف عريس قبل الزفاف

الموت يخطف عريس قبل الزفاف