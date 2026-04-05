طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدٍ الاثنين حالة من التقلبات الجوية الواضحة على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس بارد في ساعات الصباح الباكر، يتحول تدريجيًا إلى مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، بينما يعود الطقس ليصبح باردًا خلال ساعات الليل، في ظل فروق حرارية ملحوظة بين فترات اليوم.

حالة الطقس غدا

وأكدت التوقعات أن هذه الأجواء تأتي في إطار التقلبات المعتادة خلال هذه الفترة من العام، والتي تشهد تغيرات سريعة بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى، ما يستدعي الحذر خاصة في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر.







شبورة مائية كثيفة وتحذيرات على الطرق

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، تكون شبورة مائية كثيفة على عدد من المناطق، تشمل شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على السواحل الغربية والوجه البحري.

وتحذر هيئة الأرصاد من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر على حركة المرور ويستوجب القيادة بحذر شديد.



فرص لسقوط الأمطار

كما تشير التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد لتكون متوسطة أحيانًا مساءً على مناطق من السلوم ومطروح، وتكون على فترات متقطعة.

وتأتي هذه الأمطار في إطار حالة من عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية على بعض المناطق الشمالية، دون أن تؤثر بشكل كبير على باقي أنحاء الجمهورية.

نشاط رياح وأتربة مثارة

وتتوقع الأرصاد نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وقد يؤدي هذا النشاط إلى انخفاض نسبي في مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة، خاصة في الطرق الصحراوية، مما يستوجب الحذر أثناء السفر والتنقل.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر وخليج السويس فتكون معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 إلى 3 أمتار، مع رياح سطحية شمالية غربية، ما قد يؤثر على حركة الملاحة والصيد في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من محافظات ومدن مصر:

القاهرة: العظمى 25 والصغرى 15

العاصمة الإدارية: 24 / 14

6 أكتوبر: 24 / 13

الإسكندرية: 22 / 12

دمياط: 22 / 16

بورسعيد: 23 / 17

الإسماعيلية: 26 / 13

السويس: 26 / 14

شرم الشيخ: 28 / 19

الغردقة: 28 / 17

مرسى علم: 28 / 18

أسوان: 32 / 19

الأقصر: 31 / 18

قنا: 31 / 17

سوهاج: 29 / 16

المنيا: 27 / 12

أسيوط: 28 / 14

الوادي الجديد: 31 / 15

وتُظهر هذه الدرجات استمرار الارتفاع النسبي في حرارة جنوب البلاد مقارنة بشمالها، مع بقاء الأجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة نهارًا على معظم الأنحاء.



ختام الحالة الجوية

وبشكل عام، تشير توقعات الأرصاد إلى أن غدًا الاثنين سيشهد طقسًا متقلبًا بين البرودة في الصباح والليل، والحرارة خلال النهار، مع وجود شبورة مائية ورياح نشطة وأمطار خفيفة على بعض المناطق، ما يجعل الحذر ضرورة خاصة أثناء القيادة وفي المناطق المكشوفة.