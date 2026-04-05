حالة الطقس خلال 5 أيام | فرص سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 7 أبريل إلى السبت 11 أبريل الجاري، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد بارد ليلاً.

شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحاً



أوضحت هيئة الأرصاد، أن شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة



ونوهت عن فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء 7 أبريل والأربعاء 8 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.



ويشهد طقس الثلاثاء إلى الجمعة نشاط رياح على مناطق من أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار.

وأوضحت "غانم، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين إلى ثلاث درجات، حيث تسجل القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية للعظمى، بينما ترتفع لتصل إلى 31 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الطقس يكون مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد، وحارًا على جنوبها، في حين تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلًا لتسود أجواء باردة، مع فارق حراري كبير بين الليل والنهار قد يتجاوز 10 إلى 12 درجة مئوية.

وأشارت"غانم، إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس دون تأثير كبير على حركة المرور.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السلوم وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، إلى جانب نشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س على بعض المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بشكل محدود.