الأرصاد: طقس ربيعي مستقر اليوم وارتفاع تدريجي في الحرارة خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار.

وأوضحت "غانم، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين إلى ثلاث درجات، حيث تسجل القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية للعظمى، بينما ترتفع لتصل إلى 31 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الطقس يكون مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد، وحارًا على جنوبها، في حين تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلًا لتسود أجواء باردة، مع فارق حراري كبير بين الليل والنهار قد يتجاوز 10 إلى 12 درجة مئوية.

وأشارت"غانم، إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس دون تأثير كبير على حركة المرور.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السلوم وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، إلى جانب نشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س على بعض المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بشكل محدود.

وأكدت أن الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية مستمر، مع توقعات بانخفاض طفيف في درجات الحرارة غدًا، يعقبه ارتفاع تدريجي بدءًا من نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، حيث قد تسجل القاهرة الكبرى 28 إلى 29 درجة مئوية.

ونصحت غانم المواطنين بعدم التخفيف المبالغ فيه للملابس، خاصة خلال فترات الليل، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر نظرًا لتقلبات فصل الربيع.