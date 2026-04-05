الأرصاد تحذر من عودة الأمطار غدا.. وهذه تفاصيل الطقس اليوم

في تحذير جديد يعكس حالة من عدم الاستقرار، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ملامح الطقس خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع رصد الحالة الجوية اليوم الأحد 5 أبريل 2026، حيث تسود أجواء متقلبة تجمع بين اعتدال الحرارة نهارًا ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار.

أولًا: طقس اليوم.. اعتدال نهارًا وتحذيرات من الشبورة والرياح

تشهد البلاد اليوم حالة من التباين في درجات الحرارة بين مختلف المناطق، حيث:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 27 درجة للعظمى و14 للصغرى

السواحل الشمالية: 21 للعظمى و12 للصغرى

شمال الصعيد: 28 للعظمى و14 للصغرى

جنوب الصعيد: 31 للعظمى و18 للصغرى

وفي ساعات الصباح الباكر، تتكوّن شبورة مائية كثيفة بدأت من الرابعة فجرًا وتستمر حتى التاسعة صباحًا، وتؤثر على:

شمال البلاد

القاهرة الكبرى

مدن القناة

شمال الصعيد

وسط سيناء

كما تظهر سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر، مع فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السلوم ومطروح.

وتنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، مثيرة للرمال والأتربة في:

الصحراء الغربية

القاهرة الكبرى

جنوب سيناء

البحر الأحمر

جنوب الصعيد

ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

ثانيًا: بداية تقلبات قوية.. أمطار تمتد تدريجيًا

اعتبارًا من يوم الإثنين، تبدأ فرص سقوط الأمطار بشكل خفيف على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

لكن وفقًا لخرائط التنبؤات، تزداد حدة التقلبات الجوية بدءًا من الثلاثاء، مع عودة الأمطار بشكل أوضح، لتشمل مناطق أوسع من شمال البلاد والوجه البحري، وتتراوح شدتها بين خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء والأربعاء.

ثالثًا: طقس متقلب بين برودة الصباح وحرارة النهار

تشير التوقعات إلى استمرار التباين الحراري خلال الأيام المقبلة:

أجواء باردة في الصباح الباكر

طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء

أجواء حارة على جنوب الصعيد

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا

وهو ما يعكس طبيعة فصل الربيع الذي يتسم بالتقلبات السريعة.

رابعًا: شبورة ورياح.. أبرز الظواهر المؤثرة

حذرت الهيئة من:

شبورة مائية كثيفة صباحًا (من 4 إلى 9 صباحًا)

نشاط رياح على فترات متقطعة حتى نهاية الأسبوع

وهو ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة خلال ساعات الليل، إلى جانب تأثيره على الرؤية الأفقية.

نصائح مهمة من الأرصاد

دعت الهيئة المواطنين إلى الالتزام بعدد من الإرشادات، أبرزها: