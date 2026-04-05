الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة الدموية

في ظل انتشار العديد من الشائعات حول حالة الطقس، خرجت هيئة الأرصاد الجوية لتوضيح الحقيقة، مؤكدة استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، ونفي ما يتم تداوله بشأن تعرض البلاد لما يسمى بـ"العاصفة الدموية".

استقرار الأحوال الجوية

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية أن مصر تشهد حالة من الاستقرار في الطقس خلال هذه الفترة، وذلك بعد موجة من التقلبات الجوية التي تضمنت نشاطًا للرياح وفرصًا لسقوط الأمطار في الأيام الماضية.

وأوضحت أن الأجواء الحالية تميل إلى الهدوء، ولا توجد أي مؤشرات على حدوث اضطرابات جوية قوية خلال الفترة القريبة.

نفي شائعة "العاصفة الدموية"

شددت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، على أن ما يتم تداوله حول "العاصفة الدموية" لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن هذا المصطلح غير علمي وغير معترف به في الأوساط الجوية.

وأضافت أنه لا توجد أي عواصف رملية أو ترابية متوقعة خلال الساعات أو الأيام المقبلة، نافية بشكل قاطع كل ما يُشاع في هذا الشأن.

دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية

دعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت غانم أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، خاصة فيما يتعلق بحالة الطقس التي قد تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.

تؤكد هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في مصر مستقرة خلال الفترة الحالية، ولا صحة لوجود أي عواصف مرتقبة. وتبقى متابعة المصادر الرسمية هي السبيل الأمثل للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.