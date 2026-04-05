تقلبات جوية في هذا الموعد .. والأرصاد تحذر: طقس بارد وأمطار ونشاط ملحوظ للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 6 أبريل وحتى الجمعة 10 أبريل 2026، مشيرة إلى استمرار حالة من التقلبات الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، تتنوع بين شبورة مائية وأمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح على فترات متقطعة.

وأوضحت خرائط التنبؤات الجوية احتمالية عودة الأمطار بشكل أكثر كثافة اعتبارا من يوم الثلاثاء، خاصة على مناطق شمال البلاد والوجه البحري، على فترات متفرقة.

يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارا على معظم الأنحاء، ويكون مائلا للحرارة إلى حار على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلا لتسود أجواء باردة.

تحذيرات الأرصاد

حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا، خاصة في الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحا، على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

كما أشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة يوم الإثنين على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد يومي الثلاثاء والأربعاء لتصبح خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

نشاط الرياح

تشهد البلاد نشاطا ملحوظا للرياح خلال الفترة من الإثنين وحتى الجمعة على مناطق متفرقة، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: بين 23 و25 درجة مئوية للعظمى خلال الأسبوع.

السواحل الشمالية: من 19 إلى 22 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: تصل إلى نحو 32 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا في أبرز المحافظات

القاهرة: 27 للعظمى و14 للصغرى، والعاصمة الإدارية 27/12، و6 أكتوبر 28/12.

الإسكندرية: 23/12، والعلمين 22/11، ومطروح 20/12.

مدن الدلتا: تتراوح العظمى بين 25 و27 درجة، والصغرى بين 12 و13 درجة.

مدن القناة: بورسعيد 22/17، الإسماعيلية 28/13، السويس 26/14.

جنوب سيناء: أجواء معتدلة، وشرم الشيخ 27/19، وسانت كاترين 17/11.

البحر الأحمر: الغردقة 27/17، ومرسى علم 28/18.

الصعيد: تتراوح العظمى بين 27 و31 درجة، حيث تسجل الأقصر وأسوان نحو 31 درجة مئوية.

حالة البحرين

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، مع رياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، مع رياح شمالية غربية.

نصائح وإرشادات

دعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال فترات الليل، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل دوري لمواكبة أي تغيرات في الأحوال الجوية.