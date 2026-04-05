أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
شوبير: مهاجمو الأهلي الشباب يخرجوا للاحتراف رغم شكوى النادي من غياب المركز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تقلبات جوية في هذا الموعد .. والأرصاد تحذر: طقس بارد وأمطار ونشاط ملحوظ للرياح

محمد غالي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 6 أبريل وحتى الجمعة 10 أبريل 2026، مشيرة إلى استمرار حالة من التقلبات الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، تتنوع بين شبورة مائية وأمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح على فترات متقطعة.

وأوضحت خرائط التنبؤات الجوية احتمالية عودة الأمطار بشكل أكثر كثافة اعتبارا من يوم الثلاثاء، خاصة على مناطق شمال البلاد والوجه البحري، على فترات متفرقة.

يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارا على معظم الأنحاء، ويكون مائلا للحرارة إلى حار على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلا لتسود أجواء باردة.

تحذيرات الأرصاد

حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا، خاصة في الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحا، على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

كما أشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة يوم الإثنين على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد يومي الثلاثاء والأربعاء لتصبح خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

نشاط الرياح

تشهد البلاد نشاطا ملحوظا للرياح خلال الفترة من الإثنين وحتى الجمعة على مناطق متفرقة، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: بين 23 و25 درجة مئوية للعظمى خلال الأسبوع.
السواحل الشمالية: من 19 إلى 22 درجة مئوية.
جنوب الصعيد: تصل إلى نحو 32 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا في أبرز المحافظات

القاهرة: 27 للعظمى و14 للصغرى، والعاصمة الإدارية 27/12، و6 أكتوبر 28/12.
الإسكندرية: 23/12، والعلمين 22/11، ومطروح 20/12.
مدن الدلتا: تتراوح العظمى بين 25 و27 درجة، والصغرى بين 12 و13 درجة.
مدن القناة: بورسعيد 22/17، الإسماعيلية 28/13، السويس 26/14.
جنوب سيناء: أجواء معتدلة، وشرم الشيخ 27/19، وسانت كاترين 17/11.
البحر الأحمر: الغردقة 27/17، ومرسى علم 28/18.
الصعيد: تتراوح العظمى بين 27 و31 درجة، حيث تسجل الأقصر وأسوان نحو 31 درجة مئوية.

حالة البحرين

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، مع رياح شمالية غربية.
البحر الأحمر: مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، مع رياح شمالية غربية.

نصائح وإرشادات

دعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال فترات الليل، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل دوري لمواكبة أي تغيرات في الأحوال الجوية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية أرصاد الجوية حالة الطقس الطقس درجات الحرارة المتوقعة

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

ترشيحاتنا

حاتم نبيل

التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظيفة طبيب بيطري بوزارة الزراعة

جانب من التكريم

رئيس مياه الشرب بالجيزة يكرم سائقًا أُصيب أثناء التعامل مع مياه الأمطار

جانب من الاجتماع

تحويل الخامات إلى قيمة مضافة.. وزير الصناعة يناقش مع اتحاد الصناعات تطوير قطاع التعدين

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد